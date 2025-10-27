México debe defender soberanía frente a EU

nfrenta Estados Unidos sin éxito a China, de gran poder económico, y la OTAN que encabeza ha sido derrotada por Rusia en Ucrania, por lo que le urge garantizar su dominio de América Latina y el Caribe.

El complejo militar industrial que domina a Estados Unidos lo lleva a la guerra y a su división interna, que Trump ha llamado “guerra desde adentro”. Él busca mandar a la Guardia Nacional a California, Illinois y Oregon sin importarle la oposición de los gobernadores; tilda de “rebelión” a la oposición política, queriendo aplicar la Ley de Insurrección.

Millones se movilizan en el país vecino –el 18 de octubre, 7 millones en 2 mil 600 manifestaciones– y desde hace 27 días mantiene el cierre de gobierno, suspendiendo programas y servicios federales y dejando a 18 millones sin sueldo. Recordemos que un factor para la invasión a México (1846-48) fue la inestabilidad política interna de EU.

Frente a lo anterior, Trump atiza el conflicto externo, acusa a los presidentes Maduro y Petro de ser narcoterroristas y moviliza un despliegue militar sin precedente en el Caribe, amenazando con invadir a Venezuela y Colombia, acusa al gobierno de México de estar controlado por los cárteles de la droga, al tiempo que abandona negociaciones comerciales con Canadá.

¡Alerta máxima! México debe estar preparado para defender la soberanía propia y de los pueblos hermanos ante esta situación peligrosa.

Pablo Moctezuma Barragán

Caribe y AL, insumisos ante amagos de Trump

Ante el envío y anclaje del extravagante portaviones Gerald Ford, a través del grotesco gobierno de Donald Trump a las regiones controladas por su Comando Sur en el subcontinente americano, es necesaria la preparación unificada de los pueblos y gobiernos de la insumisa América, sobre todo de la Celac, para permanecer alertas ante lo que pudiera venir, con el fin de dar respuesta a la facha intimidatoria del imperialismo gringo. “Asústanos, panteón”.

Luis Langarica A.

Mitin contra el bloqueo económico a Cuba

Una vez más en la Asamblea General de la ONU se votará por la eliminación del bloqueo económico, financiero y comercial que impone Estados Unidos en contra de Cuba desde hace más de 60 años.

En esta ocasión, se ha denunciado que el gobierno de Donald Trump ha realizado diversos chantajes a varias naciones con el objetivo de que se abstengan o voten a su favor.

A pesar de eso, estamos seguros de que la gran mayoría de los países votará, como sucede cada año, por la eliminación de esta medida ilegal y violatoria de los derechos humanos. Vamos a demostrar que Cuba no está sola.