n los comicios legislativos celebrados ayer en Argentina, el partido La Libertad Avanza (LLA) del presidente ultraderechista Javier Milei obtuvo un triunfo tan sorpresivo como contundente, al conseguir casi 41 por ciento de los sufragios, frente al escuálido 24.5 por ciento logrado por el peronista Fuerza Patria, en el que se cifraba la esperanza de un cambio de rumbo o, cuando menos, una atenuación del rumbo catastrófico en el que el actual mandatario ha colocado a la nación sudamericana.

El resultado contrasta con la desaprobación mayoritaria de la gestión de Milei, consecuencia directa de las medidas de destrucción del Estado, las políticas antipopulares en materia de trabajo, salud, educación y pensiones y el entreguismo con el que el ultraderechista ha buscado cultivar su relación con Donald Trump a costa de la soberanía argentina.

Resulta chocante también que el partido oficialista haya cosechado tal cantidad de votos después del escándalo en el que está envuelto Milei por promover el fraude con la criptomoneda conocida como $Libra y de las revelaciones sobre las comisiones ilícitas que habróa devengado su hermana y secretaria de la presidencia, Karina Milei, en negocios con fondos públicos destinados a apoyar a personas con discapacidad.

Más aun, las votaciones de ayer resultan difíciles de entender si se considera que apenas a principios del mes pasado Fuerza Patria superó a LLA en los comicios provinciales de Buenos Aires –en los que se concentra un tercio del electorado nacional– por un margen de casi 14 por ciento.

Con tales antecedentes a la vista, resulta inevitable pensar que la victoria de ayer de los autodenominados “libertarios” de la extrema derecha no se explica tanto por sus méritos, sino por las falencias de una oposición que no ha sido capaz de movilizar al electorado, de formular propuestas que vayan más allá de la obvia necesidad de amarrarle las manos al presidente ni de superar la imagen de ineficiencia y frivolidad que dejó la administración del peronista Alberto Fernández. A fin de cuentas, el hartazgo ciudadano con los gobiernos peronistas, sumado a la implacable guerra mediática y judicial que éstos sufrieron, fueron los factores que le abrieron a Milei las puertas de la Casa Rosada en 2023.