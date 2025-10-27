Hay 700 mil israelíes de manera ilegal en el territorio
Lunes 27 de octubre de 2025, p. 33
Jerusalén. Colonos israelíes cometieron más de 140 ataques contra los agricultores palestinos en Cisjordania reocupada desde finales de agosto, indicó ayer la comisión para el muro y los asentamientos, al tiempo que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) informó que se han atacado propiedades palestinas más de 2 mil 400 veces y desplazaron a más de 3 mil personas en los dos años recientes.
Desde agosto colonos y ejército israelíes fueron responsables de la destrucción y daños de 48 mil 728 árboles, incluidos 37 mil 237 olivos, según la comisión en su balance.
En el reporte se mencionó que personal de la delegación registró 158 ofensivas contra recolectores de aceitunas desde el inicio de la temporada actual. Desde entonces, las fuerzas de Tel Aviv llevaron a cabo 17 ofensivas.
Los olivocultores sufren constantes ataques y violaciones que impiden que trabajen sus tierras, y ello ocasiona importantes pérdidas materiales y agrava su sufrimiento diario bajo la ocupación israelí, sostuvo el informe.
El más reciente de estos incidentes ocurrió ayer, cuando los colonos entraron en la población cisjordana de Am Minya, al sur del Belén, donde talaron decenas de olivos, sustento económico de varias familias en el territorio.
Desde el ataque de Hamas a Israel, el 7 de octubre de 2023, los colonos realizaron 7 mil 154 ataques contra ciudadanos y sus propiedades, lo cual provocó la muerte de 33 ciudadanos en Cisjordania reocupada, añadió la comisión.
El ejército de Israel custodia a más de 700 mil colonos israelíes, que de manera ilegal viven en unos 250 asentamientos y puestos de avanzada en Cisjordania reocupada y Jerusalén Oriental, publicó Al Jazeera.
Un total de 40 menores de edad palestinos fueron abatidos en acciones de las fuerzas armadas israelíes en Cisjordania reocupada en lo que va de este año, incluido un menor de 9 años, que murió en la región de Hebrón el pasado 16 de octubre, expuso un balance publicado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas.
“Las fuerzas israelíes han seguido con las incursiones a gran escala en el norte de Cisjordania reocupada, en particular en la gobernación de Yenin, donde han muerto 65 civiles, un tercio del total de los fallecidos” durante 2025, añadió la agencia.
Desde el asalto del movimiento de resistencia islámica contra Israel hace dos años, han sido eliminados mil un palestinos en Cisjordania reocupada (incluida Jerusalén Este) debido a acciones israelíes, incluidos 213 menores de edad (206 niños y siete niñas), así como 20 mujeres y al menos siete personas con alguna discapacidad.
Netanyahu: “no necesito autorización para atacar”
El primer ministro israelí y prófugo de la Corte Internacional Penal, Benjamin Netanyahu, declaró que él que no necesita ninguna autorización para atacar a los enemigos de Tel Aviv, y afirmó que el país es “independiente” de la influencia de Estados Unidos.
“Nuestra política de seguridad está en nuestras manos”, aseguró durante una reunión de su gabinete, donde también enfatizó: “respondemos a los ataques según nuestro propio criterio, como lo hemos hecho en Líbano y Gaza”.