Lunes 27 de octubre de 2025, p. 33

Jerusalén. Colonos israelíes cometieron más de 140 ataques contra los agricultores palestinos en Cisjordania reocupada desde finales de agosto, indicó ayer la comisión para el muro y los asentamientos, al tiempo que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) informó que se han atacado propiedades palestinas más de 2 mil 400 veces y desplazaron a más de 3 mil personas en los dos años recientes.

Desde agosto colonos y ejército israelíes fueron responsables de la destrucción y daños de 48 mil 728 árboles, incluidos 37 mil 237 olivos, según la comisión en su balance.

En el reporte se mencionó que personal de la delegación registró 158 ofensivas contra recolectores de aceitunas desde el inicio de la temporada actual. Desde entonces, las fuerzas de Tel Aviv llevaron a cabo 17 ofensivas.

Los olivocultores sufren constantes ataques y violaciones que impiden que trabajen sus tierras, y ello ocasiona importantes pérdidas materiales y agrava su sufrimiento diario bajo la ocupación israelí, sostuvo el informe.

El más reciente de estos incidentes ocurrió ayer, cuando los colonos entraron en la población cisjordana de Am Minya, al sur del Belén, donde talaron decenas de olivos, sustento económico de varias familias en el territorio.

Desde el ataque de Hamas a Israel, el 7 de octubre de 2023, los colonos realizaron 7 mil 154 ataques contra ciudadanos y sus propiedades, lo cual provocó la muerte de 33 ciudadanos en Cisjordania reocupada, añadió la comisión.

El ejército de Israel custodia a más de 700 mil colonos israelíes, que de manera ilegal viven en unos 250 asentamientos y puestos de avanzada en Cisjordania reocupada y Jerusalén Oriental, publicó Al Jazeera.