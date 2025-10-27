▲ En jardines del Smithsonian Institution se celebraron ayer talleres sobre la necesidad de mantener intacta la narrativa de los orígenes de diversas luchas sociales. Foto La Jornada

Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 33

Washington y Nueva York., Historiadores, académicos y podcasteros de varias partes de Estados Unidos se reunieron en Washington ayer para impartir una serie de ponencias, expresiones culturales y diálogos “en defensa de la historia y los museos” en respuesta a los esfuerzos del presidente Donald Trump de rescribir la historia oficial del país, borrar lo que llama las “partes negativas” de la esclavitud, y censurar cualquier muestra o visión crítica de las exhibiciones en los museos nacionales del Smithsonian.

En las escalinatas del Museo Nacional de Historia Estadunidense –parte del complejo de museos y centros del Smithsonian Institution–la profesora Kellie Carter Jackson, de la universidad Wellesley, explicó que los organizadores estaban buscando formas de responder ante las decisiones del gobierno de Trump de remover materiales relacionados a la esclavitud, luchas por derechos y libertades civiles de afroestadunidenses, latinos y otras minorías, como por trabajadores, entre otros temas centrales a la historia del país.

“Quieren negar la historia, van a remover información. Nosotros vamos a dar más información, vamos a dar aún más historia”, comentó Carter Jackson en una entrevista con La Jornada al arranque del evento de 12 horas.

“Teníamos que hacerlo aquí en el Smithsonian, lo tenemos que hacer para proteger al Smithsonian que ha estado bajo ataque.”

El formato de teach-in o talleres o foros de enseñanza organizados como actos de resistencia tienen un precedente en los años 60 cuando estudiantes y académicos los crearon como parte de las protestas contra la guerra en Vietnam en 1965, los cuales se realizaron ese año en unas 3 mil universidades a través del país.

“Estaban pensando en una huelga, en algún tipo de protesta y decidieron hacer estos talleres para incorporar a más gente”, explicó la podcaster Jody Avirgan, otra organizadora de este evento. Tal como ha reportado La Jornada, Trump ha buscado rescribir la historia oficial de su país, borrando narrativas sobre las vidas y luchas de pueblos indígenas, afroestadunidenses, latinos, migrantes y gays al censurar literatura y exhibiciones museográficas, así como promover a artistas conservadores “patrióticos”, (https://shorturl.at/GaWP9)