▲ El presidente de Argentina, Javier Milei (centro), celebra junto a su asesor Santiago Caputo (izquierda), el portavoz de la presidencia, Manuel Adorni (tercero por la izquierda), y su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei (derecha), en el búnker del partido gobernante. Foto Afp

Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 31

Buenos Aires., La oficialista La Libertad Avanza (LLA) se imponía anoche con 40.8 por ciento de los votos, seguida por la peronista Fuerza Patria, con 34.7 por ciento; Provincias Unidas, 7.5; otros partidos, 7.5, y el Frente de Izquierda, 3.9 por ciento, en las elecciones legislativas celebradas ayer, en un resultado impredecible, aunque muchas normas de las actuales formas democráticas fueron violentadas.

El presidente Javier Milei salió a festejar lo que considera una victoria en los comicios nacionales al destacar el trabajo de fiscales y a sus votantes, lo logrado al utilizar la boleta única de papel como una forma de “terminar con la trampa” en los comicios haciendo “lo que íbamos a hacer y lo hicimos, por un sistema democrático transparente”.

Con su característica de destacar a su gabinete, a los que llamó “colosos”, “monumentales”, agradeció a todos los argentinos y, retomando el lema de Donald Trump, festejó el acuerdo económico del que todavía no se ha informado nada a la población, por 20 mil millones de dólares.

“Hoy pasamos el punto bisagra, hoy comienza la construcción de la Argentina grande”, expresó el mandatario a sus seguidores, ante quienes llegó cantando rock.

Concedió parte del crédito a Propuesta Republicana, con la cual “decidimos aunar fuerzas para derrotar al populismo”, y resaltó que se harán las reformas que “Argentina necesita para ser grande nuevamente”, con una evidente señal a su amigo Trump y al Fondo Monetario Internacional (FMI) a fin de sostener el proyecto económico.

“Durante los próximos dos años tenemos que afianzar el camino reformista que emprendimos para dar vuelta de una vez y para siempre la historia argentina. Ahora estamos enfocados en llevar a cabo las reformas que Argentina necesita para consolidar el crecimiento y el despegue definitivo de Argentina, para hacer grande a Argentina nuevamente”, aseveró.

Leyes que diezman derechos civiles y laborales

Las reformas anunciadas incluyen una “modernización laboral”, que se traducirá en una quita de derechos de los trabajadores, con beneficio a los empresarios; reforma tributaria tendiente a eliminar el pago de impuestos para los sectores más privilegiados, y la reforma penal, con un nuevo código contrario a las garantías mínimas establecidas en la Constitución y convenios internacionales.

“Quiero destacar el rol del nuevo Congreso porque a partir del 10 de diciembre contamos con 101 diputados en vez de 37, y en el Senado, con 20 en lugar de seis. Por ende, no dudo en decirles que a partir del 10 de diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia de Argentina”, declaró.

Mencionó posibles alianzas con integrantes de la oposición “por fuera de los inadaptados de siempre, que piensan que la economía se arregla con danza de lluvia, hay decenas de diputados y senadores con los que podemos encontrar acuerdos básicos.