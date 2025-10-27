“Se harán las reforma que Argentina necesita”: promete
La participación es la más baja, con 66%, desde el retorno de la democracia
Lunes 27 de octubre de 2025, p. 31
Buenos Aires., La oficialista La Libertad Avanza (LLA) se imponía anoche con 40.8 por ciento de los votos, seguida por la peronista Fuerza Patria, con 34.7 por ciento; Provincias Unidas, 7.5; otros partidos, 7.5, y el Frente de Izquierda, 3.9 por ciento, en las elecciones legislativas celebradas ayer, en un resultado impredecible, aunque muchas normas de las actuales formas democráticas fueron violentadas.
El presidente Javier Milei salió a festejar lo que considera una victoria en los comicios nacionales al destacar el trabajo de fiscales y a sus votantes, lo logrado al utilizar la boleta única de papel como una forma de “terminar con la trampa” en los comicios haciendo “lo que íbamos a hacer y lo hicimos, por un sistema democrático transparente”.
Con su característica de destacar a su gabinete, a los que llamó “colosos”, “monumentales”, agradeció a todos los argentinos y, retomando el lema de Donald Trump, festejó el acuerdo económico del que todavía no se ha informado nada a la población, por 20 mil millones de dólares.
“Hoy pasamos el punto bisagra, hoy comienza la construcción de la Argentina grande”, expresó el mandatario a sus seguidores, ante quienes llegó cantando rock.
Concedió parte del crédito a Propuesta Republicana, con la cual “decidimos aunar fuerzas para derrotar al populismo”, y resaltó que se harán las reformas que “Argentina necesita para ser grande nuevamente”, con una evidente señal a su amigo Trump y al Fondo Monetario Internacional (FMI) a fin de sostener el proyecto económico.
“Durante los próximos dos años tenemos que afianzar el camino reformista que emprendimos para dar vuelta de una vez y para siempre la historia argentina. Ahora estamos enfocados en llevar a cabo las reformas que Argentina necesita para consolidar el crecimiento y el despegue definitivo de Argentina, para hacer grande a Argentina nuevamente”, aseveró.
Leyes que diezman derechos civiles y laborales
Las reformas anunciadas incluyen una “modernización laboral”, que se traducirá en una quita de derechos de los trabajadores, con beneficio a los empresarios; reforma tributaria tendiente a eliminar el pago de impuestos para los sectores más privilegiados, y la reforma penal, con un nuevo código contrario a las garantías mínimas establecidas en la Constitución y convenios internacionales.
“Quiero destacar el rol del nuevo Congreso porque a partir del 10 de diciembre contamos con 101 diputados en vez de 37, y en el Senado, con 20 en lugar de seis. Por ende, no dudo en decirles que a partir del 10 de diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia de Argentina”, declaró.
Mencionó posibles alianzas con integrantes de la oposición “por fuera de los inadaptados de siempre, que piensan que la economía se arregla con danza de lluvia, hay decenas de diputados y senadores con los que podemos encontrar acuerdos básicos.
“Nos alegra saber que en muchas provincias la segunda fuerza no es el kirchnerismo, sino el oficialismo provincial”, dijo al convocar a los gobernadores “con representación parlamentaria” a discutir acuerdos.
Milei cerró su discurso asegurando que LLA tiene 14 puntos por arriba del kirchnerismo y, en clara alusión a los discursos de políticos en Estados Unidos, gritó: “Qué Dios bendiga a los argentinos”. Sin embargo, el gobierno de Milei no logró ganar los dos tercios de que necesitaba en la Cámara de Diputados y en el Senado, si bien recuperó bancas, no reunió la mayoría que buscaba.
Violan regla de divulgación
En esta situación hay que destacar un fraude informático, ya que se violó la orden de la Cámara Federal Electoral. Cuando el jefe de gabinete, Guillermo Franco, después de un largo autoelogio al considerar la eficiencia y transparencia que sólo esta administración ha alcanzado en el país, difundió resultados nacionales indebidamente, porque sólo podían darse estos resultados en las 24 provincias del país incluyendo la Capital Federal.
Se hizo una suma a escala nacional para ese anuncio, pero no se consideró lo mismo con el peronismo, que sólo iba como Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires y en otras bajo distintos nombres.
Además, estás son las elecciones legislativas con menor participación de los votantes, con una cifra de 66 por ciento, que la más baja desde el retorno a la democracia, en 1983.
La Asociación de Corresponsales Extranjeros denunció la imposibilidad de acreditarse y de estar en lugares antes permitidos, incluso en el llamado búnker de LLA, que se instaló en el Hotel Libertador, donde también estuvo alojado Milei cuando ganó en 2023, y cuyo dueño es Eduardo Elztain, empresario y representante del sionismo en Argentina.
Las nuevas fuerzas políticas
Al analizar la situación, es evidente que la LLA logró engullir a una mayoría de militantes de la derechista Propuesta Republicana (PRO) a pesar de estar presidida por su asociado Mauricio Macri, gracias a que pudo ganar la capital ahora, con casi 50 por ciento de los votos, en un terreno que siempre votó a la derecha antiperonista.
Hoy comenzará a surgir todo lo malo o lo bueno que estuvo detrás de estos comicios y habrá, sin dudas, denuncias y análisis sobre lo que viene para este país, que ya ha perdido una buena parte de su territorio, su soberanía y suindependencia.