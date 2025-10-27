Lunes 27 de octubre de 2025, p. 30
Sao Paulo., El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, propuso ayer a su par estadunidense, Donald Trump ser mediador entre Venezuela y Estados Unidos, al defender que América Latina es “un espacio de paz”, informó el canciller brasileño, Mauro Viera.
Durante un encuentro en Kuala Lumpur, Malasia, al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, Lula “se ofreció a ser un contacto, un interlocutor, como lo ha sido en el pasado con Venezuela, para buscar soluciones mutuamente aceptables y correctas entre ambos países”, añadió Viera.
“El presidente planteó el tema y afirmó que América Latina y Su-damérica, donde nos encontramos, son una región de paz”, aseguró a periodistas brasileños tras el encuentro.
Lula fue mediador en 2002, año en que organizó el Grupo de Amigos de Venezuela, que ayudó a la distensión de una crisis generada por el presunto apoyo de Estados Unidos a un intento golpe de Estado contra el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez (1999-2013).
En las semanas recientes, el magnate republicano anunció la autorización para que efectivos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) tengan misiones encubiertas en territorio venezolano, y extendió una campaña de bombardeos contra embarcaciones en las aguas internacionales del Caribe, a las que acusa, sin pruebas, de transportar drogas.
Lula criticó las operaciones militares de Washington, y consideró: “sería mucho mejor que Estados Unidos dialogara con las policías de otros países, con el Ministerio de Justicia de cada país, para que la gente hiciera una cosa conjunta”.
“Si la moda cala, cada uno podría invadir el territorio del otro para hacer lo que quiera. ¿Dónde queda el respeto a la soberanía de los países? Es ruin. Quiero tratar estos asuntos con el presidente Trump si él los pone sobre la mesa”, aseveró elmandatario brasileño.
Trump, por su parte, afirmó ante la prensa antes de la reunión que Venezuela no era uno de los temas a tratar; sin embargo, Lula transmitió su postura tras considerar que una intervención militar en Venezuela generaría inestabilidad y perjudicaría a Brasil.
El encuentro entre los mandatarios fue el primero desde su breve conversación en septiembre pasado en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York.