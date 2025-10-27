Xinhua y Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 30

Sao Paulo., El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, propuso ayer a su par estadunidense, Donald Trump ser mediador entre Venezuela y Estados Unidos, al defender que América Latina es “un espacio de paz”, informó el canciller brasileño, Mauro Viera.

Durante un encuentro en Kuala Lumpur, Malasia, al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, Lula “se ofreció a ser un contacto, un interlocutor, como lo ha sido en el pasado con Venezuela, para buscar soluciones mutuamente aceptables y correctas entre ambos países”, añadió Viera.

“El presidente planteó el tema y afirmó que América Latina y Su-damérica, donde nos encontramos, son una región de paz”, aseguró a periodistas brasileños tras el encuentro.

Lula fue mediador en 2002, año en que organizó el Grupo de Amigos de Venezuela, que ayudó a la distensión de una crisis generada por el presunto apoyo de Estados Unidos a un intento golpe de Estado contra el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez (1999-2013).

En las semanas recientes, el magnate republicano anunció la autorización para que efectivos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) tengan misiones encubiertas en territorio venezolano, y extendió una campaña de bombardeos contra embarcaciones en las aguas internacionales del Caribe, a las que acusa, sin pruebas, de transportar drogas.