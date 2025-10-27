“EU tiene un plan de falsa bandera en nuestra contra”, señala Caracas
Atraca en Puerto España el buque estadunidense Gravely para realizar ejercicios militares // “Es una provocación”, expone la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez
Lunes 27 de octubre de 2025, p. 30
Caracas. El gobierno de Venezuela informó ayer la captura de un grupo mercenario “con información directa de la Agencia Central de Inteligencia estadunidense, CIA”, que permite determinar que estaría en curso un ataque de falsa bandera desde Trinidad y Tobago para generar “un enfrentamiento militar completo” contra el país.
“Venezuela denuncia provocación militar de Trinidad y Tobago en coordinación con la CIA para instalar una guerra en el Caribe”, escribió la vicepresidenta Delcy Rodríguez en redes sociales, que adjuntó el comunicado en el que se anunció el arresto de los mercenarios, sin precisar su número.
Trinidad y Tobago desarrolla desde el 26 y hasta el 30 de octubre ejercicios militares conjuntos con tropas de Estados Unidos bajo el mando del Comando Sur. Ayer llegó a Puerto España el buque misilístico Gravely y se espera que se una en los próximos días el portaviones Gerald Ford, el más grande del mundo en su tipo.
En el texto, el gobierno venezolano acusa a la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, de actuar de manera subordinada a los intereses hegemónicos estadunidenses y de convertir su territorio “en un portaviones de Estados Unidos para la guerra en todo el Caribe contra Venezuela, Colombia y toda Sudamérica”.
Este comportamiento, alega Caracas, viola la Carta de la Organización de Naciones Unidas, la proclama de América Latina y el Caribe como “zona de paz” aprobada por la Celac y los principios de la Caricom, ya que no se trata de ejercicios defensivos, sino de “una provocación hostil” que busca convertir al Caribe en un espacio para la violencia letal y el dominio imperial estadunidense.
Además, Caracas señala que el gobierno de Kamla Persad-Bissessar es “represivo y criminal”, que “dispara contra su propia gente” y celebra que los trinitenses “sean ejecutados sumariamente mientras abre las puertas a tropas extranjeras asesinas”, en referencia a la denuncia de familias de pescadores trinitenses sobre el asesinato de dos hombres el 14 de octubre en el ataque a una lancha que, según Trump, transportaba droga.
El gobierno madurista advierte que no se dejará intimidar por ejercicios militares ni gritos de guerra y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana permanecerá alerta y movilizada ante esta provocación.
El gobierno de Nicolás Maduro ha reiterado que Estados Unidos planifica una acción similar a los hechos históricos del buque Acorazado Maine, que dio origen a la guerra contra España para apoderarse de Cuba en 1898, y el incidente del golfo de Tonkin, que permitió la autorización del Congreso estadunidense para involucrarse en la guerra eterna contra Vietnam en 1964.
Una operación de bandera falsa es un acto encubierto, militar o político, cuya intención es culpar a otra entidad de dicho acto. El término se deriva del hecho de izar una bandera diferente a la propia para confundir, práctica usual en barcos piratas, o para engañar al enemigo y hacerle creer que el ataque proviene de otro bando.