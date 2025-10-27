▲ La tripulación del buque de guerra Gravely al entrar en Puerto España, Trinidad y Tobago, antes de un programa de ejercicios militares anunciado por el Pentágono. Foto Afp

Ángel González

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 30

Caracas. El gobierno de Venezuela informó ayer la captura de un grupo mercenario “con información directa de la Agencia Central de Inteligencia estadunidense, CIA”, que permite determinar que estaría en curso un ataque de falsa bandera desde Trinidad y Tobago para generar “un enfrentamiento militar completo” contra el país.

“Venezuela denuncia provocación militar de Trinidad y Tobago en coordinación con la CIA para instalar una guerra en el Caribe”, escribió la vicepresidenta Delcy Rodríguez en redes sociales, que adjuntó el comunicado en el que se anunció el arresto de los mercenarios, sin precisar su número.

Trinidad y Tobago desarrolla desde el 26 y hasta el 30 de octubre ejercicios militares conjuntos con tropas de Estados Unidos bajo el mando del Comando Sur. Ayer llegó a Puerto España el buque misilístico Gravely y se espera que se una en los próximos días el portaviones Gerald Ford, el más grande del mundo en su tipo.

En el texto, el gobierno venezolano acusa a la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, de actuar de manera subordinada a los intereses hegemónicos estadunidenses y de convertir su territorio “en un portaviones de Estados Unidos para la guerra en todo el Caribe contra Venezuela, Colombia y toda Sudamérica”.

Este comportamiento, alega Caracas, viola la Carta de la Organización de Naciones Unidas, la proclama de América Latina y el Caribe como “zona de paz” aprobada por la Celac y los principios de la Caricom, ya que no se trata de ejercicios defensivos, sino de “una provocación hostil” que busca convertir al Caribe en un espacio para la violencia letal y el dominio imperial estadunidense.