Elio Henríquez

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 36

San Cristóbal De Las Casas, Chis., A fin de discutir las ideas principales del filósofo y teólogo jesuita Ignacio Ellacuría, asesinado por el ejército de El Salvador en 1989, el 30 y 31 de este mes se realizará en San Cristóbal el Foro del Pensamiento Centroamericano 2025, titulado El papel de la Universidad en América Latina y filosofía de la liberación.

El encuentro reunirá a rectores de universidades jesuitas, catedráticos e investigadores conocedores del trabajo de Ellacuría, y es organizado por el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (Cimsur), dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Enriqueta Lerma, investigadora del Cimsur, explicó: “nos interesa rescatar el pensamiento de Ellacuría de lo que debe de ser una universidad en contextos de conflictos sociales, sobre todo su ética y su filosofía como una teología de la liberación, pues también la UNAM está en una profunda crisis en la que se está replanteando cómo debe de ser la universidad de este siglo”.

Añadió: “Nos parece importante discutir la perspectiva que se manejó mucho tiempo en Centroamérica por estos filósofos de la liberación que buscaban una universidad cercana a la sociedad, participativa, incluyente y que sobre todo estuviera comprometida con las clases sociales más desfavorecidas”.