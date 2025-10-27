▲ Aspecto de una de las aulas de la primaria Hermanos Flores Magón, en Pueblo Nuevo, Oaxaca, donde los alumnos toman clases y carece de electricidad, drenaje y agua potable. Foto Jorge A. Pérez

Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 36

Oaxaca, Oax., A sólo nueve kilómetros y medio del zócalo de la ciudad de Oaxaca se ubica la escuela primaria urbana federal Hermanos Flores Magón, con una matrícula de 113 alumnos. Pese a que directivos y padres de familia han solicitado durante tres años el apoyo del gobierno de Salomón Jara Cruz, el plantel funciona con aulas de lámina, por lo que las inclemencias climatológicas afectan a alumnos, e incluso en las últimas semanas se debieron cancelar clases durante al menos cinco días por las lluvias.

Las instalaciones operaban de manera correcta, pero tras un conflicto en 2014 con profesores adscritos a la sección 59 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), se desalojaron las instalaciones con el aval de la administración de Gabino Cué Monteagudo (2010–2016).

Desde entonces, esta escuela que es administrada por maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) trabaja en condiciones deplorables.

La institución mantiene los seis grados de primaria y cuen-ta con clave escolar, pero los apoyos le han sido negados, pues no recibe mobiliario, tampoco se ha entregado la ayuda de uniformes escolares ni becas; es decir, sus estudiantes se encuentran en el abandono, aseguró la presidenta del Comité de Padres de Familia, Rosa López.

“Subsiste con donaciones”

La profesora Dalila Montes lamentó la falta de apoyo para la escuela y los estudiantes. Sostuvo que el gobierno estatal les ha negado el mobiliario, por lo que el centro escolar subsiste de donaciones de otros colegios, primarias y secundarias que les regalan sillas, bancas y pizarrones.

Alberto Ramos Bautista, director del centro escolar, señaló que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo) ha entregado mobiliario obtenido gracias a movilizaciones de la sección 22 de la CNTE, por lo que los directivos acudieron contentos a recibirlos, pues pensaron que serían beneficiados, sin embargo esto no ocurrió.

Explicó que el argumento que recibieron es que la primaria Hermanos Flores Magón no está reconocida por el Ieepo, lo cual no es posible, pues tienen más de 15 años en funciones, y asimismo cuentan con la clave escolar, lo que comprueba la existencia y validación del plantel.

Rosa López señaló que a través de los años han buscado financiamiento de las autoridades estatales. Recordó que al comenzar el gobierno de Jara Cruz el primero de diciembre de 2022, y con su discurso de un cambio en beneficio de quienes menos tienen, hubo muchas esperanzas entre padres, niños y profesores, paro a casi tres años las cosas no han mejorado.