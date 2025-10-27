Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 35

Zacatecas, Zac., La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 195VG/2025, al determinar que el 12 de octubre de 2020, militares y policías estatales cometieron “violaciones graves a los derechos humanos, a la vida, a la seguridad jurídica y a la legalidad por el uso ilegítimo de la fuerza pública”, contra 14 personas asesinadas a tiros, “quienes ya estaban desarmadas y rendidas” tras un presunto enfrentamiento armado en la comunidad Nueva Alianza del municipio de Calera, 45 kilómetros al poniente de la capital de Zacatecas.

Las 14 personas –13 presuntos integrantes de un grupo criminal que portaban ropa táctica y un agricultor–, habrían sido ejecutadas extrajudicialmente por militares adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), así como por policías preventivos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSPZAC).

La recomendación emitida por la ombudsman nacional, María del Rosario Piedra Ibarra, se dirige al general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa, y al general retirado Arturo Medina Mayoral, titular de la SSPZAC, a quienes en una recomendación de 63 páginas, se les plantea que el organismo examinó “las evidencias del expediente CNDH/2/2021/837/VG”, a partir de una queja que se recibió el 2 de diciembre de 2020, dos meses después de ocurridos los hechos.

La CNDH obtuvo los certificados médicos del Departamento de Medicina Legal de la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas de los 14 fallecidos en los hechos, así como declaraciones de los familiares de las víctimas. Además, se encontró que la mayoría de ellos fueron torturados físicamente, de distintas formas, antes de privarlos de la vida. Doce de las 14 víctimas, tenían disparos de arma de fuego en el cráneo.

En la exposición de motivos, a los titulares de la Defensa y de la SSPZAC la ombudsman les aclara que el organismo a su cargo “no se opone a las acciones que las autoridades de los diversos ámbitos de gobierno lleven a cabo para garantizar la seguridad pública de las personas, ni rechaza el empleo de la fuerza, incluso de las armas de fuego, cuando la única opción es repeler una agresión real, actual e inminente en defensa de su integridad física o de terceros, circunstancia que es totalmente compatible con el respeto a los derechos humanos, lo que en el presente caso no aconteció”.