▲ En la cancha deportiva de Santa Cruz Amilpas, docentes de Oaxaca destruyeron y quemaron ayer lonas de México Nuevo, el partido que pretende constituir el ex gobernador de la entidad Ulises Ruiz Ortiz. Foto Jorge A. Pérez

Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 35

Santa Cruz Amilpas, Oax., Al grito de: “¡ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos!”, profesores de la región de Valles Centrales afiliados a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) boicotearon la asamblea constitutiva estatal de México Nuevo, partido que pretende fundar el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz (2004-2010).

Ayer a las 9 horas, los maestros se reunieron en la esquina de la avenida Ferrocarril y la calle Constitución del municipio de Santa Cruz Amilpas, y marcharon hacia la unidad deportiva de la demarcación, donde se tenía programada la asamblea una hora después.

Los mentores ingresaron al sitio ante la mirada de trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes certificarían la actividad política.

Ulises Ruiz es señalado de reprimir al magisterio durante 2006, lo que derivó en un movimiento político social en el que fueron asesinadas más de 20 personas, acusaron los docentes.

“Ojo por ojo, diente por diente” y “Ulises, asesino, la cuenta está pendiente”, gritaron los educadores mientras ingresaban, retirando y arrojando las sillas al aire.

Además, destruyeron y quemaron lonas de México Nuevo mientras, Sofía Castro, coordinadora de esta asociación en la entidad, observaba lo que ocurría.

Los trabajadores del INE, así como los participantes en la asamblea, se retiraron por la puerta trasera, mientras los profesores avanzaban hacia el templete.

Los manifestantes corrieron a Sofía Castro, propuesta por Ruiz Ortiz a la gubernatura para el próximo proceso electoral, y quien ha sido legisladora local y federal por el Partido Revolucionario Institucional. Los maestros la siguieron, mientras lanzaban gritos y consignas contra ella y Ulises Ruiz.

La mujer abandonó el lugar acompañada de su equipo, y se dispersaron entre la gente.

América Reyes Luna, integrante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Oaxaca, que a su vez forma parte de la sección 22, puntualizó que el movimiento magisterial no olvida las afrentas cometidas por el ex mandatario contra los maestros y el pueblo oaxaqueño, por lo que no permitirán que se lleven a cabo actividades como esta asamblea.