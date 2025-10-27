Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 34

Cuernavaca, Mor., Un nuevo comité de bienes comunales de Tepoztlán, que cubrirá el periodo 2025-2028, fue elegido ayer por 295 comuneros a partir de un padrón de 2 mil integrantes, durante una asamblea en la Casa Verde.

Según asistentes al acto, la planilla verde, encabezada por Miguel Cuevas, originario de la comunidad San Juan Tlacotenco, fue la ganadora con 159 votos a favor mientras las otras, una liderada por José Bello, de la cabecera de Tepoztlán, y otra del ayudante del poblado San Juan Tlacotenco, Quirino Palma, obtuvieron 53 y 75 votos, respectivamente. Además se anularon ocho sufragios.

Este es el cuarto trienio que la familia Cuevas se mantiene al frente del comité.

El proceso se realizó a pesar de que la Procuraduría Agraria no avaló la asamblea, porque según el gobierno del estado y el municipio no existían condiciones de seguridad pública para efectuarlo.

El jueves pasado, el Tribunal Agrario distrito 18 anunció la suspensión de la segunda convocatoria para la asamblea de elección de los órganos de representación de bienes comunales de Tepoztlán, programada para hoy.

Sin embargo, el comité encabezado por Félix Cuevas negó en redes sociales que la asamblea se hubiera cancelado, y decidieron celebrarla y ejercer su derecho como órgano agrario autónomo.

También en Internet reiteró el sábado anterior que “este proceso pertenece al pueblo” y se llevaría a cabo “con respeto, participación y diálogo”.