▲ Un vehículo quedó varado en un tramo carretero de San Pedro Ayotoxtla, municipio de Metztitlán, a consecuencia de la crecida del río Amajac. Foto Ricardo Montoya

Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 34

Metztitlán, Hgo., Rodeados de agua y sin luz, los vecinos de San Pedro Ayotoxtla pasaron casi dos semanas, hasta el pasado 22 de octubre, atrapados en el cerro donde se ubica la comunidad, convertida en isla por el desbordamiento de la Laguna de Metztitlán y el río Amajac.

Sin recibir apoyo oficial, resistieron compartiendo lo poco que tenían hasta que, en barcas y con esfuerzo solidario, llegaron víveres y medicinas de manos de campesinos afiliados a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).

El desborde de la Laguna de Metztitlán (que hace dos años se secó totalmente) y el del caudaloso río Amajac fue resultado de que a inicios de octubre, a lo largo de una semana, fuertes tormentas causaron estragos en diversas localidades de la sierra y en la región otomí-tepehua hidalguense.

La magnitud de la inundación fue tal, que el camino de terracería que une a San Pedro Ayotoxtla con otras localidades como San Pablo Tetlapayac y la cabecera municipal de Metztitlán quedó invadido por el río Amajac, que desvío su torrente e invadió la vía.

En un recorrido, se constató que para llegar o salir de San Pedro es necesario transitar por el tramo del camino invadido por la corriente del río, lo que provoca que algunos vehículos se queden varados en medio del agua que fluye sin cesar sobre el camino de terracería.

Eso ocurrió con una camioneta, cuyo conductor pidió ayuda a Santos –poblador de San Pedro, que de forma casual transitaba por el camino anegado– para que lo ayudara a arrastrar su automotor hasta la parte de la carretera libre del agua. Una vez que el líquido bajó, sobre el tramo carretero invadido quedaron bancos de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas propias del Amajac.

Caminar a pie por el tramo que el fluido invadió es riesgoso, pues de caer en la corriente actual ésta puede arrastrar a una persona hasta un barranco de más de 30 metros de profundidad, donde aún se encuentra el esqueleto de un caballo que ya devoraron zopilotes, aves que según vecinos últimamente se ven con más frecuencia en la zona.

Pobladores sostienen que entre la noche y la madrugada del 10 y el 11 de octubre, la lluvia desbordó la laguna y el río, los cuales invadieron sus tierras de cultivo debajo del cerro donde se ubica la localidad desde tiempos de la Colonia.

Sostuvieron que se inundaron hasta los techos algunas casas que se ubican en las partes bajas de la loma, cuyos dueños alcanzaron a ponerse a salvo en la parte superior, donde se encuentra una cancha deportiva techada; la escuela primaria Venustiano Carranza, con un par de salones y un cuartito de tres por tres metros, que opera como prescolar de la Comisión Nacional del Fomento Educativo (Conafe), así como una vieja parroquia y restos de los dormitorios construidos en el siglo XVI usados por monjes encargados de la evangelización de indígenas pocos años después de la conquista española.