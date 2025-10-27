Omar González Morales

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 8

La colonia Golondrinas se ubica en el municipio de Ecatepec, estado de México. Antes un paraje rural con flora, fauna y un canal, ahora es el hogar de quienes tuvieron que construir desde cero una vivienda, a la cual dieron forma ellos mismos, con sus manos y esfuerzo. La historia de ese lugar es el centro del documental Las Golondrinas: Recuerdos del futuro, que se presenta como parte del festival de documentales DocsMx.

En entrevista con La Jornada, el director del largometraje, Pablo Gasca Gollás, detalló cómo fue ver desarrollarse esas historias y cómo la lucha y la necesidad de un hogar impulsaron este documental.

“Empecé este proyecto hace 10 años, fue algo muy bonito porque nos acercamos a las vecinas y conocimos sus historias, sus sacrificios. Muchas de ellas no tenían dónde vivir, lo hacían con lo mínimo, entre contextos de violencia, machismo, inseguridad, pero nunca perdieron la esperanza de que este lugar, aunque fuera un barrio marginal, podían llamarlo hogar”, aseguró Gasca Gollás.

La colonia Las Golondrinas antes era un paraje salvaje, pero la migración la hizo florecer y comenzó a edificar sus propias calles, casas, costumbres y cultura. “Poco a poco tomaron las riendas y pudimos ver cómo nace una comunidad, ellos construyeron las calles y lucharon por su identidad.

“El proceso para hacer el documental fue lento, pero eso a la vez nos ayudó a trabar una amistad más profunda con la comunidad. Sentí que era una historia que debíamos contar porque ya no son pequeñas colonias, sino ciudades enteras que se están creando todo el tiempo. Es conocer cómo nuestras ciudades se expanden. Hoy Golondrinas ya no es el límite del municipio, pero nuestro objetivo es reconocer a estas mujeres que lo que construyeron es muy importante”, comentó el director.