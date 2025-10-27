▲ La actriz Carmen Maura en el Festival Internacional de Cine de Toronto, el 9 de septiembre pasado. Foto Afp

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 7

París. Con 80 años recién cumplidos y una filmografía para enmarcar, la actriz española Carmen Maura prosigue su idilio con la cámara y su entusiasmo para hacer películas.

Aunque reconoce que “se cambia mucho con la edad”, Maura, con cuatro premios Goya en su haber, no deja de actuar y acaba de rodar tres largometrajes.

“Es la única cosa que se me da superbien”, asegura en una entrevista a Afp, antes de una charla con la escritora española Rosa Montero en el Instituto Cervantes de París.

“Me encanta la cámara. Me chifla. La cámara y los que rodean a la cámara”, insiste la actriz, ahora con el pelo rubio y grandes gafas de montura oscura. “Ella hace la mitad de trabajo”, y especialmente las personas que la manejan, ese “grupito sagrado” al que siempre hace caso.

En Vieja loca, del argentino Martín Mauregui, Maura da vida a una madre senil que le hace pasar un mal momento al ex novio de su hija. Para su primer papel de terror, la intérprete asegura que se divirtió muchísimo: “Era como jugar a lo loco”.

En su nueva colaboración con el español Álex de la Iglesia, La cuidadora, encarna a una anciana que tras sufrir un accidente doméstico recibe los cuidados de una asistenta de apariencia angelical.

“A Álex no le puedo decir que no, porque con él me lo paso genial”, admite la actriz, que empezó a trabajar con el director en La comunidad (2000).

“Todo me da igual”

En Calle Málaga, de la marroquí Maryam Touzani, Maura se mete en la piel de una española afincada en Tánger a la que visita su hija, quien busca vender el piso de su madre.

En esta película, la actriz de ¡Ay, Carmela! se desnuda por primera vez delante de la cámara.

Cuando la directora se lo propuso, Maura no se lo planteó como un problema.

“A lo mejor hace cinco años habría dicho que no, pero ahora todo me da igual”, zanja.