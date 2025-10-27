▲ La cantante Nelly Furtado durante una presentación en Alemania en agosto pasado. Foto Imagen tomada de la cuenta @nellyfurtado de Instagram

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 7

La cantante pop Nelly Furtado anunció que se retirará de las presentaciones en vivo por el “futuro previsible” a favor de otros proyectos creativos, en medio de ataques de quienes critican su cuerpo en las redes sociales. La artista canadiense de 46 años confirmó la noticia en Instagram y les dijo a sus fanáticos que desea “perseguir otros proyectos creativos y personales que creo que se adaptarían mejor a esta próxima fase de mi vida.

“He disfrutado muchísimo de mi carrera y todavía me encanta componer música, ya que siempre lo he considerado un hobby que tuve la suerte de convertir en una profesión”, continuó en una extensa declaración. “Siempre me identificaré como compositora”.

La cantante de Promiscuous dijo que tenía una “gratitud infinita hacia cualquiera que alguna vez haya escuchado y vibrado con mi música y haya asistido a alguno de mis conciertos”.

También extendió su agradecimiento a todos aquellos que alguna vez trabajaron con ella y a sus “brillantes colaboradores y leales defensores”.

En la publicación de Instagram, compartió una foto suya a los 20 años antes de su primer concierto profesional. En la segunda diapositiva, un video de ella en el Festival de Música Citadel de Berlín este verano, donde dice que finalmente entendió “lo que significa recibir flores“.

El anuncio de Furtado se produce meses después de que su figura fuera criticada por troles en línea, tras una actuación en el festival Boardmasters.

La intérprete respondió posteriormente a las críticas en el Orgullo de Manchester, actuando en el evento con una camiseta extragrande que mostraba el cuerpo de una mujer con un top corto y una minifalda. Muchos interpretaron esta elección como una respuesta a quienes criticaban su físico.