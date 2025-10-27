Alejandro Alegría

Aún no se puede afirmar que la inteligencia artificial (IA) desplazará a las personas de sus trabajos, ya que en la actualidad la tecnología depende de la intervención humana, destacó Marcio Aguiar, director de Nvidia en América Latina. “Lo que tenemos hoy en la inteligencia artificial, más de 60 por ciento, es porque los humanos están alimentando ese sistema”, añadió.

En entrevista con La Jornada, antes de México IA+ Inversión Acelerada, un foro programado para 12 y 13 de noviembre, el directivo expuso que en lugar de un desplazamiento de la fuerza de trabajo por las redes de IA, los “seres humanos vamos a desarrollar nuevas habilidades, y la computación también nos trae nuevas oportunidades”.

Aguiar agregó que el lenguaje mexicano de IA que se está desarrollando no estará limitado al país, sino que estará abierto al mundo por ser participativo. Destacó que México ya tiene una visión estratégica para proteger su información mediante este modelo, lo que le proporcionará “soberanía de los datos” .

El directivo de Nvidia, la multinacional líder en infraestructura para el desarrollo de inteligencia artificial, señaló que la importancia del lenguaje mexicano de IA se centra en preservar la cultura, desarrollar nuevos talentos y generar diversas oportunidades para el país.

Además de celebrar el desarrollo del lenguaje mexicano de IA, Aguiar explicó que estará en español, pero incorporará términos de pueblos mexicanos para preservar la cultura. Recordó que algo similar ocurrió en Paraguay, donde desarrollaron un lenguaje para conservar el guaraní.