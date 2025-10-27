Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 28

México no tendrá este año un decrecimiento económico, debido a que al sector externo le ha ido “muy bien” y las exportaciones mexicanas han tenido un crecimiento importante, lo cual resulta “paradójico” en un clima de proteccionismo en Estados Unidos, explicó Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México.

Esto se debe a que se intentó adelantar muchas exportaciones ante la expectativa de que podrían venir más aranceles; además, a pesar de que todas las amenazas, México puede exportar sin arancel una cantidad muy importante de bienes a Estados Unidos, añadió.

A julio pasado, 82 por ciento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos no tuvieron arancel. “Esa es la parte que se ve bien de la economía de México. Lo que no se ve tan bien es la demanda interna, particularmente la inversión, que tuvo una caída de 6.4 por ciento en la primera mitad del año y eso preocupa mucho”, detalló el especialista.

Durante su participación en el pódcast Análisis Biva, el economista concluyó que en este panorama, el crecimiento de México será bajo este 2025, pero no se pronostica una recesión económica.