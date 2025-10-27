Xinhua y Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 27

Tokio. El índice Nikkei 225 de la Bolsa de Tokio superó el lunes los 50 mil puntos por primera vez, alentado por la esperanza de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.

La subida del Nikkei se da luego de un acuerdo preliminar entre Estados Unidos y China, así como pactos comerciales con Vietnam, Tailandia, Camboya y Malasia mediante los cuales tendrá accesos preferenciales a dichos mercados, mientras los productos que importe desde esas naciones serán gravados con aranceles entre 19 y 20 por ciento.

El índice Topix, más amplio y también de Japón, subió 1.48 por ciento. En China, el SZSE Component sumó 2.02 por ciento, mientras en Corea del Sur el KOSPI ganó 1.99 por ciento y el KOSPI 50, 2.14.