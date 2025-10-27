▲ El presidente estadunidense llegó el domingo a Malasia para asistir a la Cumbre de la Asean, su primera parada en una gira asiática de cinco días. Foto Afp

Afp, Reuters y The Independent

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 27

Kuala Lumpur., El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció el domingo un acuerdo tentativo con China para reducir la guerra comercial provocada por los aranceles, pocos días antes de la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping. “Creo que tenemos un marco muy exitoso para que los líderes discutan el jueves”, indicó el funcionario estadunidense.

El principal negociador comercial de China, Lim Chenggang, expresó que ambas partes habían alcanzado un “consenso preliminar” y que a continuación pasarían por sus respectivos procesos internos de aprobación. “La postura de Estados Unidos ha sido dura. Hemos mantenido consultas muy intensas e intercambios constructivos para explorar soluciones y acuerdos que aborden estas preocupaciones”, señaló.

Bessent añadió que las conversaciones en el marco de la Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), en Kuala Lumpur, habían eliminado la amenaza de los aranceles de 100 por ciento de Trump a las importaciones chinas a partir del 1° de noviembre. Además señaló que se espera que Pekín retrase un año la aplicación de su régimen de licencias para minerales de tierras raras e imanes, mientras se reconsidera la política comercial.