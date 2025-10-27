P

uede haber indicios de las condiciones financieras que tiendan a provocar sobresaltos y aún crisis en los mercados de valores; en general esto tiene que ver con excesos especulativos y la acumulación de las deudas en segmentos relevantes de la economía. No se puede, en cambio, identificar el momento en el que estalle una crisis.

De manera creciente se discute hoy sobre las tendencias observables que podrían llegar a conformar una significativa burbuja financiera, o sea, un episodio de especulación exacerbada. Esto ocurre en torno al acelerado proceso de generación de las tecnologías asociadas de modo genérico con la inteligencia artificial. Uno de los indicadores relevantes se centra en las elevadas valuaciones que han alcanzado en el mercado accionario las empresas que participan, derivadas del ansia de los inversionistas por obtener ganancias del potencial previsto de dichas nuevas tecnologías.

La situación se ha referido al proceso ocurrido en el verano de 1999, cuando finalizó uno de los más largos episodios alcistas del mercado de acciones ( bull market) asociado con las empresas de Internet. Ese episodio fue llamado la crisis de las “.com”, que desató la especulación sustentada en la expectativa de grandes ganancias basadas en una promesa de rentabilidad, pero que estaba disociada de la generación efectiva de ganancias. Se trataba pues de una “manía especulativa”, a la manera del patrón que propuso Kindleberger en su célebre libro Manías, pánicos y crisis.

El caso es que el valor de capitalización del mercado de las empresas tecnológicas; es decir, el valor estimado al multiplicar el número de las acciones existentes por su precio, representa alrededor de 40 por ciento del total del valor de capitalización del índice S&P500, mismo que sigue el desempeño de las 500 empresas líderes en el mercado de valores de Estados Unidos. Este es un indicio relevante del riesgo que se está gestando.

Según algunos análisis la situación actual de las empresas tecnológicas aún no se identifica por completo con las condiciones de alta especulación que entre 1995 y 2000 llevó a un incremento de cinco veces en el índice Nasdaq (que sigue la cotización de las empresas tecnológicas), antes de su drástico ajuste a la baja de 77 por ciento a fines de 2002.

Aun con esa última consideración, el proceso vigente ahora sigue provocando un alza constante en la valuación. Sam Altman, presidente de la compañía Open AI, creadora de ChatGPT, declaraba hace un par de meses que había una sobrevaluación que creaba una burbuja financiera en el sector. Dijo: “Estamos en una fase en la que los inversionistas están demasiado excitados con la AI”. Su propia compañía llegó a principios de octubre a una valuación de 500 mil millones de dólares. Vale más que la empresa Space X de Elon Musk. Algo sabrá de lo que está pasando, siendo uno de los personajes muy visibles de la industria.