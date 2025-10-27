▲ El mariscal de campo de los Acereros no pudo dirigir una ofensiva productiva durante la segunda mitad. Foto Ap

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. a43

Pittsburgh. Liderados por Jordan Love, los Packers de Green Bay derrotaron 35-25 a los Steelers de Pittsburgh y frustraron el récord que perseguía Aaron Rodgers de convertirse en el quinto mariscal de campo que ha logrado derrotar a los 32 equipos en la historia de la liga de futbol americano.

Rodgers, de 41 años y quien ganó cuatro veces el premio al Jugador Más Valioso de la NFL y un Supertazón en su época con Green Bay, llegaba al domingo con la motivación de sumarse a la lista de los míticos Tom Brady, Peyton Manning, Brett Favre y Drew Brees, quienes han vencido a todas las franquicias de la liga. Sin embargo, fue frenado justo por su ex club y por Jordan Love, a quien guio hace unos años cuando aún era la estrella de los Packers.

En este encuentro, Rodgers completó 24 de 36 pases para cerrar con 219 yardas y dos anotaciones. El mariscal mostró un buen dominio en el inicio del juego al punto de darle una ventaja a los Steelers de 16-7, sobre todo tras un pase de anotación a DK Metcalf y tres goles de campo del siempre preciso Chris Boswell.