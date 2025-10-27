Lunes 27 de octubre de 2025, p. a43
Pittsburgh. Liderados por Jordan Love, los Packers de Green Bay derrotaron 35-25 a los Steelers de Pittsburgh y frustraron el récord que perseguía Aaron Rodgers de convertirse en el quinto mariscal de campo que ha logrado derrotar a los 32 equipos en la historia de la liga de futbol americano.
Rodgers, de 41 años y quien ganó cuatro veces el premio al Jugador Más Valioso de la NFL y un Supertazón en su época con Green Bay, llegaba al domingo con la motivación de sumarse a la lista de los míticos Tom Brady, Peyton Manning, Brett Favre y Drew Brees, quienes han vencido a todas las franquicias de la liga. Sin embargo, fue frenado justo por su ex club y por Jordan Love, a quien guio hace unos años cuando aún era la estrella de los Packers.
En este encuentro, Rodgers completó 24 de 36 pases para cerrar con 219 yardas y dos anotaciones. El mariscal mostró un buen dominio en el inicio del juego al punto de darle una ventaja a los Steelers de 16-7, sobre todo tras un pase de anotación a DK Metcalf y tres goles de campo del siempre preciso Chris Boswell.
No obstante, poco pudo hacer en la segunda mitad del partido, cuando su equipo, Pittsburgh, dejó al descubierto sus carencias en la defensa, mientras los Packers se recuperaron para dar la voltereta.
Seleccionado en 2020 para ser el eventual sucesor de Rodgers antes de ser promovido como titular tres años después, Jordan Love, de 27 años, armó una segunda mitad casi perfecta con tres anotaciones para terminar con 360 yardas, mientras el ala cerrada Tucker Kraft atrapó siete pases para un récord personal de 143 yardas y dos touchdowns.