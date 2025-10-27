▲ El atacante de los Diablos, Paulinho, marcó una anotación ayer ante los Tuzos, con lo que se mantiene al frente de la tabla de goleadores con 11 tantos en la temporada. Foto Cuartoscuro

Juan Carlos Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. a43

Toluca, Méx., Aunque llegó a nueve juegos sin perder, el Toluca no pudo demostrar su potencial al tener que conformarse con un empate 2-2 frente al Pachuca, que terminó con 10 hombres en la cancha del estadio Nemesio Diez, y puso en riesgo su liderato, además de que su goleador Alexis Vega sufrió una lesión cuando faltan dos fechas para el cierre de la fase regular del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx.

Si bien los Diablos se mantienen en la cima, se quedaron con 33 unidades, apenas una más que Tigres y Cruz Azul. En contraste, los Tuzos se acercaron a los puestos finales de clasificación directa al quedarse en el séptimo lugar con 22 puntos.

Los escarlatas fueron más eficientes en el ataque en el inicio del partido, cuando Jesús Gallardo abrió el marcador a los 10 minutos con un remate de cabeza. El brasileño Paulinho aumentó la cuenta al 25 con un tiro dentro del área, con lo cual también recuperó el liderato de goleo al llegar a 11 tantos en el torneo, uno más que el joven ariete de Chivas Armando Hormiga González.

No obstante, Pachuca equilibró el juego en el complemento con un doblete de Enner Valencia, quien logró el primer tiro al fondo de las redes (minuto 45) con un disparo desde fuera del área y después con un penal (54).

Fue entonces cuando ambos clubes se vieron afectados, primero los Diablos, cuando Alexis Vega se quejó de una molestia y debió abandonar el juego, mientras los Tuzos perdieron al minuto 76 a Alan Bautista, quien se fue expulsado. Así, los escarlatas bajaron el ritmo en la ofensiva pese a la ventaja numérica, lo que sentenció el duelo a un empate.