La ciclista mexicana festejó su triunfo luego de cruzar la meta con el grito de ¡Viva México!

Lunes 27 de octubre de 2025

Apenas cruzó la meta, Yareli Acevedo levantó los brazos en señal de triunfo. Tomó una bandera tricolor de las gradas y dio una vuelta al velódromo Peñalolén mientras gritaba ¡Viva México! a todo pulmón. La ocasión lo ameritaba. Después de 24 años, la pedalista consiguió para nuestro país una medalla de oro en un Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista.

Acevedo se llevó el primer lugar en la prueba por puntos de la justa del orbe celebrada en Santiago de Chile. Sumó 63 unidades y relegó a la plata a la británica Anna Morris (58), medallista olímpica y cuatro veces campeona mundial. El tercer sitio fue para la subcampeona en París 2024, Bryony Botha, de Nueva Zelanda, con 56.

“En 2024 tuve un año de transición. Cambié muchas cosas y pude encaminar mi carrera. Hoy puedo decir que más de 10 años de trabajo me dieron madurez emocional y física que fue clave para el resultado de hoy”, dijo.

En una de las pruebas más tácticas y exigentes del ciclismo de pista, Acevedo se lució con su estrategia. En el mismo escenario donde logró el oro en la prueba de omnium de los Juegos Panamericanos en 2023, sostuvo el ritmo para acumular puntos y cuando la campana sonó para la última vuelta, pedaleó a un ritmo frenético para conseguir el histórico resultado.

Con su logro, la seleccionada se convirtió en apenas la segunda mexicana en ser campeona mundial, después de que Nancy Contreras lo consiguiera en la prueba de contrarreloj en Amberes 2001.

El triunfo de Yareli no fue un golpe de suerte, sino el resultado de años de constancia y aprendizaje. En Santiago, el proceso en el que comenzó siendo una pedalista juvenil maduró. La mexicana supo ser inteligente y atacar en el momento justo. Logró empalmar tres vueltas completas (60 puntos) y pasar de un segundo lugar en el séptimo sprint al oro mundial.