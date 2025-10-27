De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. a12

La pesadilla de Dak Prescott se repite cada temporada cuando enfrenta a los equipos más poderosos de la NFL. A pesar de mantener una ofensiva dominante durante semanas, el mariscal de los Vaqueros no pudo evitar la caída 44-24 ante los Broncos de Denver, en el partido que se disputó ayer en el Empower Field at Mile High.

Prescott cayó de nuevo ante la presión de una de las mejores líneas defensivas de la liga, que lo limitó a 188 yardas por pase y provocó que lanzara dos intercepciones y ningún envío a las diagonales. Fue tal el asedio de los frontales de los Broncos que capturaron a Prescott dos veces.

En sus tres triunfos de la temporada (3-4-1), los Vaqueros se impusieron a equipos con actual foja perdedora (Jets, Comandantes y Gigantes). Sólo Green Bay, con quien empataron, tiene récord a favor.

Bo Nix, pasador de Denver, vivió un juego muy diferente. El joven de 25 años jugó con un desparpajo alucinante, como si el veterano en el emparrillado fuera él y no su colega de posición; lanzó cuatro pases de anotación y perdió un balón.

Los Broncos abrieron la pizarra en el primer cuarto con un acarreo a zona roja del corredor RJ Harvey, quien anotó tras recorrer con el ovoide más de 40 yardas. En el tercer periodo, el propio Harvey incrementó la diferencia con otro touchdown terrestre.

Nix fue un peligro constante con el ovoide en el aire. El mariscal conectó pase a las diagonales con sus receptores Troy Franklin (dos ocasiones) y Pat Bryant. Harvey también tuvo una atrapada en zona roja.

En tanto, los Bills de Búfalo recompusieron su camino al aplastar 40-9 a las Panteras de Carolina, tras dos derrotas consecutivas ante Nueva Inglaterra y Atlanta. Josh Allen tuvo una brillante actuación al anotar en dos ocasiones por tierra y lanzar un pase de touchdown con su receptor Khalil Shakir.