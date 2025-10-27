Búfalo recompone el camino y aplasta 40-9 a Carolina
Lunes 27 de octubre de 2025, p. a12
La pesadilla de Dak Prescott se repite cada temporada cuando enfrenta a los equipos más poderosos de la NFL. A pesar de mantener una ofensiva dominante durante semanas, el mariscal de los Vaqueros no pudo evitar la caída 44-24 ante los Broncos de Denver, en el partido que se disputó ayer en el Empower Field at Mile High.
Prescott cayó de nuevo ante la presión de una de las mejores líneas defensivas de la liga, que lo limitó a 188 yardas por pase y provocó que lanzara dos intercepciones y ningún envío a las diagonales. Fue tal el asedio de los frontales de los Broncos que capturaron a Prescott dos veces.
En sus tres triunfos de la temporada (3-4-1), los Vaqueros se impusieron a equipos con actual foja perdedora (Jets, Comandantes y Gigantes). Sólo Green Bay, con quien empataron, tiene récord a favor.
Bo Nix, pasador de Denver, vivió un juego muy diferente. El joven de 25 años jugó con un desparpajo alucinante, como si el veterano en el emparrillado fuera él y no su colega de posición; lanzó cuatro pases de anotación y perdió un balón.
Los Broncos abrieron la pizarra en el primer cuarto con un acarreo a zona roja del corredor RJ Harvey, quien anotó tras recorrer con el ovoide más de 40 yardas. En el tercer periodo, el propio Harvey incrementó la diferencia con otro touchdown terrestre.
Nix fue un peligro constante con el ovoide en el aire. El mariscal conectó pase a las diagonales con sus receptores Troy Franklin (dos ocasiones) y Pat Bryant. Harvey también tuvo una atrapada en zona roja.
En tanto, los Bills de Búfalo recompusieron su camino al aplastar 40-9 a las Panteras de Carolina, tras dos derrotas consecutivas ante Nueva Inglaterra y Atlanta. Josh Allen tuvo una brillante actuación al anotar en dos ocasiones por tierra y lanzar un pase de touchdown con su receptor Khalil Shakir.
El corredor James Cook fue un arma importante para vulnerar a la defensiva de las Panteras, luego de anotar en dos ocasiones por la vía terrestre.
En el Gillete Stadium, los Patriotas de Nueva Inglaterra superaron 32-13 a los Cafés de Cleveland y se mantienen como líderes de la División Este de la Conferencia Americana. El joven pasador Drake Maye lanzó tres pases a las diagonales con Kayshon Boutte, Stefon Diggs y Hunter Henry.
Por otra parte, los Jets de Nueva York lograron su primera victoria de la campaña al derrotar 39-38 a los Bengalíes de Cincinnati, gracias a una jugada de engaño cerca del final, donde el mariscal Justin Fields le dio un pase lateral al corredor Breece Hall, quien lanzó un pase a Mayson Taylor para sentenciar la victoria.
Falleció el histórico centro de Jets, Nick Mangold
Horas antes del juego, los Jets informaron que el histórico centro, Nick Mangold, falleció a los 41 años debido a complicaciones de una enfermedad renal.
“Nick era más que un centro legendario”, dijo el dueño Woody Johnson, en un comunicado. “Era el corazón de nuestra línea ofensiva durante una década y un compañero de equipo querido cuyo liderazgo y dureza definieron una era del futbol de los Jets. Fuera del campo, el ingenio, calidez y lealtad inquebrantable de Nick lo convirtieron en un miembro querido de nuestra familia extendida de los Jets”, agregó.
En otro resultados, los Cuervos de Baltimore, aún sin Lamar Jackson, se impusieron 30-16 a los Osos de Chicago. Miami superó 34-10 a Atlanta, Houston doblegó 26-15 a San Francisco, Filadelfia superó 38-20 a los Gigantes, mientras Indianápolis aplastó 38-14 a Titanes y los Bucaneros derrotaron 23-3 a Nueva Orleans.