Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. a11

“¿Manolo, aún tienes hambre de triunfo? Ya pasaste por la selección. ¿Aún tienes esa hambre?”, fue lo único que le preguntó Enrique Borja a Manuel Lapuente antes de contratarlo para dirigir al Necaxa. “Claro que tengo hambre”, respondió con seguridad el estratega, una frase con la cual sellaron el inicio de una mancuerna que los llevaría a ganar un bicampeonato con los Rayos y más tarde la Copa Confederaciones 1999 con el Tricolor.

El teléfono de Borja ha sonado más de lo habitual desde el sábado en la noche cuando se anunció el fallecimiento de Lapuente, uno de los pocos técnicos con cinco cetros de la Liga Mx.

“Creo que fui la persona más cercana a él en el ambiente futbolístico. Como mancuerna hicimos del Necaxa un equipo de época”, reconoce aún con la voz entrecortada al rememorar una amistad que forjaron desde que fueron seleccionados en la década de 1960.

Borja narra desde Miami, donde reside desde hace varios años, los logros y vicisitudes que vivió con Lapuente. Es quizá uno de los ausentes que más pesa en las exequias privadas que realizaron ayer en Puebla un grupo cercano de familiares y amigos del entrenador.

“Él trataba de entender al jugador como ser humano. Seguramente ahora ya está en otro lado haciendo un equipo con su boina y su estilo futbolístico”, dijo Borja en un tono de broma para aliviar el duelo.