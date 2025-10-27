▲ Las imágenes que los aficionados obtienen desde las escaleras del puente de Río Churubusco son resultado de una serie de malabares que quedan grabadas en sus celulares. Foto Alberto Aceves

Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025

Son las 14 horas y no hay una sola nube en el cielo azul del Autódromo Hermanos Rodríguez. Sobre el extremo del puente que cruza la avenida Río Churubusco, un policía observa discretamente a un grupo de personas que hace fila en las escaleras y aparta lugares. Llevan sombreros, sombrillas, gorras de Cadillac y Red Bull con el número 11 del piloto mexicano Sergio Pérez, el gran ausente del Gran Premio de México. Algunos revolotean alrededor de una enorme reja bajo el resguardo de techos que les dan sombra, otros están concentrados en lo que ocurre en las aceras donde la reventa ilegal de boletos, peluches, calcomanías y llaveros de equipos de la Fórmula 1 retrasan el ingreso por la puerta del Palacio de los Deportes.

Pagar por un boleto es casi imposible, porque incluso los precios más accesibles –entre 4 mil y 4 mil 500 pesos, según los revendedores– “equivalen a la mitad de un mes de renta y luego resulta que son falsos”, afirman vecinos de la alcaldía Iztapalapa. Los escalones están sucios, arden durante horas con los rayos solares, pero funcionan como improvisados asientos a pocos metros del circuito de competencia. Desde ese lugar, los coches que alcanzan en promedio velocidades de entre 338 y 354 kilómetros por hora sólo producen zumbidos de alta intensidad que quedan grabados en video. Las pocas imágenes que los aficionados obtienen de la carrera son resultado de una serie de malabares con las que aprovechan hasta el mínimo espacio para usar su celular.

“En todo lo demás hay que usar la imaginación”, indica la paseadora de perros, Ivette Reyes, sentada sobre el descanso del puente con una mochila en la que guarda agua, frituras, un paquete de dulces y auriculares. “No sabemos cuántas vueltas ni en qué lugar van los pilotos, pero escuchar el ruido de los motores desde la largada hace que valga la pena”. Cuando transcurren los primeros minutos, una decena de personas acude al mismo punto para documentar la ceremonia del Himno Nacional y el paso de tres aviones de la Fuerza Aérea que despliegan estelas tricolores en las alturas. Detrás de las rejillas de alambre se puede ver el techo naranja del estadio GNP, también el camino que conecta hasta el otro extremo con el Palacio de los Deportes.