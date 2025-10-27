▲ Lando Norris consiguió su primera victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez que recibió en los tres días más de 400 mil aficionados. Foto Víctor Camacho

Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025

Una lucha de neumáticos y temeridad definió al ganador del Gran Premio de la Ciudad de México. En un mismo movimiento Lando Norris venció en la carrera y derribó del liderato a su compañero en McLaren, Oscar Piastri, quien viene en declive en la pelea por el título.

Fue una victoria de un piloto irreductible que dominó la carrera desde el arranque. Con 30.3 segundos de ventaja dejó en el segundo puesto a Charles Leclerc (Ferrari), aunque en la última vuelta un virtual safety car salvó al monegasco de un ataque de Max Verstappen (Red Bull), quien entró a la meta como tercero.

Este escenario modifica todo el campeonato. Si Piastri llegó al autódromo como líder, ahora queda postergado a la segunda plaza, sólo un punto abajo del nuevo dominador en la clasificación, su compañero Lando Norris, quien está con 357 puntos en la cima. En el tercer lugar avizora el neerlandés Verstappen con 321 puntos cuando aún faltan cuatro carreras y dos sprints que pueden ofrecer una disputa muy aguerrida al final de la temporada 2025.

El podio, sin embargo, no fue del agrado de gran una parte de los asistentes que abuchearon airadamente. Aunque en el graderío predominaba el tono naranja de McLaren, parecía que preferían al piloto de Ferrari como ganador.

En cambio, si alguien se robó la simpatía en la soleada tarde de ayer, fue el británico Oliver Bearman (Haas), quien ofreció una gran carrera y culminó en el cuarto lugar. Piastri quedó relegado a la quinta posición y Lewis Hamilton (Ferrari) terminó en octavo. El español Fernando Alonso (Aston Martin) no terminó la competencia.

El filósofo español Fernando Savater expuso alguna vez en una obra sobre la lógica de las carreras, aunque se refería a una competencia más orgánica, los caballos en los hipódromos, que la historia de una competencia casi siempre se traza desde el principio: “Hay que saber dónde ir y cuándo hay que apretar; cuánto se puede ceder a los otros, que también buscan la ventaja, qué posición hay que defender o disputar inflexiblemente. La recta final de una carrera es el desenlace de un drama delineado mucho antes: cada cual cosecha en ella lo que sembró desde el comienzo”.