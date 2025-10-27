Lunes 27 de octubre de 2025, p. 5
París. Varios sospechosos del robo de las joyas de la corona del museo del Louvre fueron arrestados la noche del sábado, informó la fiscalía de París, una semana después del asalto al recinto cultural más visitado del mundo. La dependencia indicó que los investigadores descubrieron que dos de los ahora detenidos se estaban preparando para salir del país por el aeropuerto Charles de Gaulle, de la capital francesa.
La cadena de televisión BFM TV y el periódico Le Parisien reportaron la detención de dos personas, una de las cuales, según fuentes cercanas al caso, pretendía viajar a Argelia, y la otra a Mali. Según los diarios, los sospechosos tenían historial en los archivos de la policía.
Sin embargo, la fiscal de París, Laure Beccuau, no confirmó el número de arrestos y no dijo si se habían recuperado las joyas. Días antes, la funcionaria comentó que tenía esperanzas en las más de 150 muestras levantadas en el sitio del robo, desde ADN, hasta objetos que dejaron los ladrones, como un casco, guantes y un chaleco.
Los delincuentes tardaron menos de ocho minutos en robar joyas valoradas en 102 millones de dólares por la mañana. Las autoridades explicaron que los intrusos emplearon una plataforma elevadora para escalar la fachada del Louvre, forzaron una ventana, rompieron vitrinas y huyeron.
La fuga de información, un obstáculo
Beccuau dijo que las detenciones fueron realizadas por un cuerpo de la policía especializado en robos graves, a mano armada y de arte. Además, lamentó la filtración prematura de información y resaltó que esto podría obstaculizar las labores de más de 100 investigadores “movilizados para recuperar las joyas robadas y detener a todos los perpetradores”. Añadió que se revelarán más detalles una vez que termine el periodo de custodia de los sospechosos.
En tanto, el Louvre reabrió sus puertas a principios de esta semana después del hurto, considerado el de mayor perfil del siglo.
Los ladrones se llevaron ocho objetos, incluyendo un diadema de zafiros, un collar y un pendiente de un conjunto vinculado a las reinas del siglo XIX María Amalia y Hortensia, que forman parte de la colección de joyas de la corona de Francia, que se exhibían en la galería Apolo, en la parte suroeste del recinto.
Pérdida incalculable
También se llevaron un collar y pendientes de esmeraldas de la emperatriz María Luisa, la segunda esposa de Napoleón Bonaparte, así como un broche relicario. La diadema de diamantes de la emperatriz Eugenia y su gran broche en forma de lazo, un conjunto imperial de artesanía especial, también formaron parte del botín. En tanto, la corona imperial de Eugenia, adornada con esmeraldas y más de mil 300 diamantes, fue encontrada más tarde fuera del museo, con algunos daños.
Las pérdidas de estas reliquias fueron comparadas por algunos con el incendio de la catedral de Notre Dame en 2019. Sin embargo, la noticia de los arrestos fue recibida con alivio por los visitantes del Louvre y transeúntes: “es importante para nuestro patrimonio. Una semana después, parece un poco tarde, nos preguntamos cómo pudo suceder esto, pero era importante que atraparan a los tipos”, declaró Freddy Jacquemet, visitante del recinto.
“Lo principal ahora es si pueden recuperar las joyas”, añadió la ciudadana Diana Ramírez.
Varias de las joyas y obras más valiosas y preciadas del Louvre fueron trasladadas al Banco de Francia para su resguardo.
El presidente francés, Emmanuel Macron, y la ministra de Cultura, Rachida Dati, exigieron reforzar la protección de los museos y de los sitios patrimoniales del país, en medio de duras críticas al gobierno y a la falta de seguridad.