Lunes 27 de octubre de 2025, p. 5

París. Varios sospechosos del robo de las joyas de la corona del museo del Louvre fueron arrestados la noche del sábado, informó la fiscalía de París, una semana después del asalto al recinto cultural más visitado del mundo. La dependencia indicó que los investigadores descubrieron que dos de los ahora detenidos se estaban preparando para salir del país por el aeropuerto Charles de Gaulle, de la capital francesa.

La cadena de televisión BFM TV y el periódico Le Parisien reportaron la detención de dos personas, una de las cuales, según fuentes cercanas al caso, pretendía viajar a Argelia, y la otra a Mali. Según los diarios, los sospechosos tenían historial en los archivos de la policía.

Sin embargo, la fiscal de París, Laure Beccuau, no confirmó el número de arrestos y no dijo si se habían recuperado las joyas. Días antes, la funcionaria comentó que tenía esperanzas en las más de 150 muestras levantadas en el sitio del robo, desde ADN, hasta objetos que dejaron los ladrones, como un casco, guantes y un chaleco.

Los delincuentes tardaron menos de ocho minutos en robar joyas valoradas en 102 millones de dólares por la mañana. Las autoridades explicaron que los intrusos emplearon una plataforma elevadora para escalar la fachada del Louvre, forzaron una ventana, rompieron vitrinas y huyeron.

La fuga de información, un obstáculo

Beccuau dijo que las detenciones fueron realizadas por un cuerpo de la policía especializado en robos graves, a mano armada y de arte. Además, lamentó la filtración prematura de información y resaltó que esto podría obstaculizar las labores de más de 100 investigadores “movilizados para recuperar las joyas robadas y detener a todos los perpetradores”. Añadió que se revelarán más detalles una vez que termine el periodo de custodia de los sospechosos.

En tanto, el Louvre reabrió sus puertas a principios de esta semana después del hurto, considerado el de mayor perfil del siglo.