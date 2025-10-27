L

a gruesez ya no es como antes. También la gentrificaron. Los aires espesos y picarescos de Armando Ramírez y su Chin Chin el teporocho fueron desplazados por las chelerías a retumbo reguetonero y tumbado bailados a gritos que no se alcanzan a oír, así que no importa lo que digan. A tono con los tiempos que corren, ya no vemos pandillas, bandas, tribus o leyendas urbanas, sino eufemísticos cárteles homónimos del barrio bravo por antonomasia. Y programas sociales; a los gobiernos les encanta meter programas en Tepito & Co (Luego que ahora gobierna la demarcación una cachorra del agonizante partidazo PRI en versión Instagram.)

Eso no borra a teporochos y anexas, nomás esconde de día su infierno de fentanilo, basura de coca y fulminantes cristales. Como quiera, Tepito y La Ley nunca se han llevado. Pero decía de la gruesez (término que descubrió el cronista José Joaquín Blanco, echándola de menos); los pasillos interminables y casi intransitables del mercado se han llenado de fresez chilanga y turismo nacional y foráneo. Lo primero se materializa en tours inmersivos de la Ibero y otras escuelas particulares. Los segundos, obedeciendo a tips y videos de influencers que han ocupado el sitio de los Baedecker y las Michelin para el diseño de aventuras temáticas de gruesez controlada. Tepito también es Venecia, no se puede ni caminar.

Por el lado de la Lagunilla, nuestro “mercado de pulgas”, heredero de El Volador, se percibe más el turismo. Ya no sólo tacos y garnachas, o hamburguesas y jochos, también se ofertan tapas españolas, sushi y platillos libaneses. Y se siguen comprando chácharas, antigüedades y artículos robados, aunque la Sanfe ya le dio tres y vueltas.

El íntimo grosor se lo reservan los tepiteños y los de la Morelos que habitan el hormiguero cotidiano de esta pequeña ciudad-mercado donde todo falsificable es auténticamente chino o made in Tepito. Ropa y mercancía múltiple para toda clase de interés social. “Llegaron los ricos Carlos Quinto”, pregona un señor con un cajón colgado del cuello, rebosante del chocolate homónimo de aquel emperador que determinó los destinos de Tepito y anexas ante el colapso casi repentino de la Gran Tenochtitlan que se les fue de las manos a los conquistadores.

Motos, motonetas y patinetas eléctricas, sin la gentileza del “golpe avisa” mercedario, se abren paso milagrosamente en el rebaño de turistas y marchantes. Hay tantísimos puestos de tenis y no pocos de zapatos tipo cuero que tranquiliza saber que la gente sigue teniendo pies. Detrás de atrás del último trapo de los puestos asoma la costra del barrio. Callejones, zaguanes de vecindades proverbiales y, en ese sentido, idénticas, patios con niños, tendederos, lavaderos e inconfesables enjuagues donde de noche se embodegan los puestos.