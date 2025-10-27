Hernán Muleiro

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 4

Guanajuato, Gto., Sun Ra Arkestra superó problemas de sonido y logró conquistar al público del Festival Internacional Cervantino que colmó la Alhóndiga de Granaditas. Con 13 músicos en escena y la dirección del saxofonista Knoel Scott en el lugar del maestro Marshall Allen, la agrupación ejecutó un set de jazz variado, en el que repasaron la extensa carrera del grupo, con guiños a la cultura mexicana ancestral, al Día de Muertos y a las grandes orquestas.

“Estamos aquí gracias al trabajo del maestro Marshall Allen, que les envía su amor”, dijo Knoel Scott, quien alternó entre el saxo alto y la percusión, y hasta hizo cabriolas sobre las tablas.

En su papel de director de la Arkestra, Scott se acercó a los músicos para susurrarles instrucciones. Los integrantes de la Sun Ra Arkestra lucían como egipcios en tenis con lentes rojos; hacia el final bajaron del escenario y desfilaron tocando entre los asientos delanteros, compartiendo con el público su descarga jazzística.

La agrupación incluyó en su repertorio un tema de Fletcher Henderson, arreglista de jazz de grandes orquestas, influencia que suele perderse cuando se habla de Sun Ra, más asociado a su contenido nutritivo, espacial y futurista. Sin embargo, el momento y lugar en el que creció Sun Ra, Alabama, entre el segregacionismo, la homofobia y el miedo al bombardeo atómico, es fundamental para completar el cuadro. También destacaron Angels & Demons, Mayan Temples y Spaceways Inc.

“Súbanle a la lira, es la orquesta de Sun Ra, merece respeto”, fue la queja de un asistente al concierto que se volvió generalizada, ante el bajo volumen y algunos acoples que no impidieron el despliegue mágico de la Arkestra, en el que resaltó la actuación del Michael Ray al mando del corno francés.