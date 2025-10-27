▲ Al final, el diminuto héroe dejó la certeza de que cualquiera puede alcanzar el cielo. Foto cortesía FIC

Daniel López Aguilar y Hernán Muleiro

Enviados

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 4

Guanajuato, Gto., Un insecto diminuto bastó para envolver el Teatro Principal en curiosidad y asombro.

El mosquito de Storyville, la más reciente creación de Kid Koala, formó parte de la edición 53 del Festival Internacional Cervantino y ofreció una fábula sin palabras que mantuvo atentos a decenas de espectadores, incluidos muchos niños, durante la tarde del sábado.

En el escenario, un grupo de artistas dio vida a una ciudad en miniatura donde un mosquito persigue su sueño de tocar jazz. Las marionetas y objetos artesanales se combinaban en miniaturas bajo ocho cámaras que captaban todos los detalles.

Quince intérpretes animaban 75 figuras, manipulaban 20 maquetas y tocaban junto a un trío de cuerdas. Los sonidos de tornamesa y piano complementaban la experiencia y daban la sensación de una película construida en tiempo real ante los ojos del público.

Eric San, conocido como Kid Koala, es un diyéi canadiense que comenzó su carrera a mediados de 1990; destacó como pionero del turntablismo, arte de manipular sonidos a partir de discos y mezclas.

Además de la música, ha trabajado en el cómic, la creación de títeres y la animación, y siempre procura nuevas formas de contar historias. Aunque no pudo asistir a la función cervantina debido a un contratiempo médico, su ausencia no restó fuerza a la función.

El equipo cuidó meticulosamente todos los aspectos del montaje, que conservó la energía de su creador, guiada por la complicidad de quienes han acompañado su visión desde el inicio.

La maquinaria escénica equilibró técnica y ternura, con músicos, titiriteros y operadores de cámara trabajando al unísono para ofrecer un relato que combinó humor, emoción y delicadeza artesanal.