▲ Durante los fines de semana del Cervantino, una oleada de entusiasmo invadió plazas, callejones y escalinatas; gente de todas las edades hizo suya la esencia del festival. Aquí, escenas captadas en las calles, frente al teatro Juárez y en Los Pastitos. Foto Carlos Alvar y Jacqueline Reynoso / FIC

Daniel López Aguilar y Hernán Muleiro

Enviados

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 3

Guanajuato, Gto., El Festival Internacional Cervantino (FIC) concluyó ayer con la presentación de Africa Express en la Alhóndiga de Granaditas, espectáculo que reunió a más de 50 músicos de África, Europa y América, y destacó la diversidad cultural como expresión de colaboración entre artistas de distintos continentes.

Los fines de semana, la vitalidad juvenil dominó las calles. Plazas, callejones y escalinatas se llenaron de energía, entusiasmo y colores, mientras los jóvenes manifestaron su propia manera de disfrutar la música, la danza y la libertad que caracteriza al encuentro.

La edición 53, realizada del 10 al 26 de octubre, reafirmó la relevancia del Cervantino como el encuentro artístico más amplio y diverso de México.

Reino Unido y Veracruz fungieron de invitados de honor y establecieron un diálogo entre la tradición que se sostiene y la innovación que se reinventa. La presencia de ambos articuló geografías, acentos y formas distintas de comprender el arte como práctica viva.

El programa incluyó 140 funciones con la participación de 3 mil 458 artistas de 31 países y varias regiones del país. La propuesta británica reunió a más de 110 creadores y 12 espectáculos de música, danza, cine, fotografía y reflexión académica, y presentó una lectura contemporánea sobre la relación entre arte, memoria y sociedad.

Veracruz definió el ritmo desde la apertura. Su fandango monumental, con más de 160 músicos, inauguró el FIC con fuerza colectiva en plazas y teatros, y las actividades se dedicaron a las víctimas mortales de las lluvias en Poza Rica, en un gesto de solidaridad.

El tenor Javier Camarena, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Xalapa con la dirección de Martin Lebel, ofreció un recital en el teatro Juárez que combinó orgullo y emoción y confirmó la potencia del talento jarocho en los escenarios internacionales.

Mosaico de lenguajes

El Cervantino consolidó un mosaico de lenguajes escénicos. La dramaturgia de Angélica Liddell exploró la relación entre cuerpo y fe, Hotel Pro Forma presentó una estética visual de precisión poética y la ópera-performance Sun & Sea, ganadora del León de Oro en la Bienal de Venecia, propuso una reflexión sobre la crisis ambiental desde un formato poco convencional.

Kaoru Watanabe y Bloodlines Interwoven exploraron la confluencia de lo africano y lo oriental y expandieron los horizontes del festival con sonoridades y matices culturales inéditos.

Fiesta al aire libre

Los espectáculos al aire libre concentraron la mayor parte del público. En Los Pastitos, Nathy Peluso atrajo a más de 4 mil personas con un repertorio que combinó pop, rap y soul, mientras Julieta Venegas reunió a más de 7 mil asistentes.