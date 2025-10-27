▲ Tras la inauguración de la Ofrenda Monumental, los turistas nacionales y extranjeros recorrieron ayer cada pieza con curiosidad y asombro. Foto Cristina Rodríguez

▲ Tras la inauguración de la Ofrenda Monumental, los turistas nacionales y extranjeros recorrieron ayer cada pieza con curiosidad y asombro. Foto Cristina Rodríguez

Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 2

Formidables diosas y mujeres gobernantes de culturas mesoamericanas de varios metros de alto, representadas con técnicas de herrería, escultura, carpintería y pintura por el colectivo Zion Art Studio, dominan la plaza mayor de México como parte de la conmemoración del Día de Muertos. Los niños muestran pasmo, fascinación y cierta solemnidad al apreciar las figuras esqueléticas.

Los millares de personas que pululan en el Zócalo al pie de las piezas gigantes recuerdan el tapete de maíz colorido que se halla al final de la avenida 20 de Noviembre, magnífico acceso a la Ofrenda Monumental 2025, inaugurada el mediodía de ayer.

En esa vialidad se instaló un enorme arco con imágenes de flores, colibríes y calaveras. Un poco más allá, el piso está cubierto de granos de maíz pintado que forman distintos motivos de las cosmogonías nacionales.

Titulado Encuentro entre voces, poemas, peregrinaje, historia y tradición, el proyecto reinterpreta algunas las culturas originarias a partir del trabajo de, en su mayoría, creadoras habitantes de municipios del norte y oriente de la Ciudad de México, y de algunas alcaldías. Su exhibición concluirá él 2 de noviembre.

Se observan las piezas de más de 4 metros, rodeadas por fauna endémica del país y el escenario apuntando al oriente. Hay figuras de tucanes, pumas, conejos, peces, nopales, armadillos, tortugas, jaguares, venados, ajolotes, chapulines y colibríes, así como un par de xoloescuintles gigantes.

Antes de permitir el acceso a la plancha, un millar de personas circundaban las vallas, tomaban fotos bajo el sol inclemente. Atisban los últimos detalles de la instalación: formar pasillos con una enorme cantidad de flores de cempasúchil.

Rostros de expectación

Entre los turistas nacionales y extranjeros y paseantes la expectación crecía. Hay alemanes, anglosajones y asiáticos rondando los accesos. Pasadas las 12 horas se dio entrada a los visitantes y en pocos minutos se llenaron los corredores.

Se escucha la voz de Pedro Infante entonar “para mí la vida es un sueño y la muerte el despertar…” Luego, La Llorona en una lengua originaria seguida de más piezas del cantoral mexicano que aborda la finitud de la vida. No se repiten a pesar del transcurrir de las horas piezas de cantantes como Lila Downs y Óscar Chávez.

Mujeres ataviadas con vestidos tradicionales recorren curiosas el espacio y las escenas vinculadas a la cosmogonía prehispánica que da origen a esta conmemoración. Refieren a este diario que apenas se están formando una idea de qué significa lo que ven. Están interesadas en saber qué narran las esculturas.

Los visitantes se agrupan en familias. Se sorprenden con las piezas. Niños y niñas parecen arrastrar a sus padres de escena en escena para mirar y pasar de sorpresa en sorpresa. Es recurrente como repiten el gesto de la boca semiabierta y los ojos atentos, memorizando, pensando y sintiendo. Buena parte de ellos no comentan nada. Algunos muy pequeños levantan sus manitas señalando cada obra.

Reflexión

Una narrativa que habla del poder e influencia de figuras divinas o políticas femeninas en varias regiones del país antes de que fuera México. Los chicos no logran contar mucho sobre lo que están viendo. La pregunta sobre qué les interesa más los sume en la reflexión o el recuerdo. Parece que no pueden verbalizar lo que les produce la visión de las potentes señoras. Un par de hermanos son concretos: a él le gustaron las calacas y a ella, las flores.