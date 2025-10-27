Rocío González Alvarado

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 39

El icónico hotel Roosevelt, ubicado en la colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc, cerró sus puertas y en su lugar abrió un Holliday Inn Express, luego de que el inmueble con influencia art déco fue sometido en los meses recientes a obras de rehabilitación.

El histórico edificio de cuatro niveles, ubicado en avenida Insurgentes Sur 287, vivió sus años de esplendor en los años 40 del siglo pasado, cuando hospedaba a los toreros que partían plaza desde ese sitio a la extinta arena de toros, ubicada sobre la calle Durango, en la colonia Roma, donde ahora se asienta una tienda departamental.

En su página de Internet, los propietarios del hotel presumían que desde su fundación en 1938 habría logrado sortear los cambios urbanos de la Ciudad de México, conservando desde su inicio el mismo nombre, que se distinguía por sus enormes letras color marrón frente a su fachada.