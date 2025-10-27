Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 39

Para 2026, el recurso federalizado para la Ciudad de México se prevé en 224 mil 7.6 millones de pesos, de acuerdo con documentos del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación.

Esos recursos equivalen a un incremento de 2.1 por ciento en términos reales, que reflejan un crecimiento de 11 mil 928 millones de pesos respecto de este año. Sin embargo, hay fondos del ramo 33 destinados a servicios de salud y seguridad que reportan reducciones de 54 y 100 por ciento con relación a 2025.

La diputada federal por la Ciudad de México Dolores Padierna explicó que además se aprobó un monto de endeudamiento por 3 mil 500 millones de pesos para 2026, de acuerdo con la Ley de Ingresos 2026.

De los más de 224 mil millones de pesos, 114 mil millones corresponden a participaciones federales, mediante las cuales se compensa a los estados y entidades por los recursos que dejan de captar y que se reservan a la Federación. Según el documento, este rubro es un incremento real de 5.5 por ciento.

En materia de aportaciones federales correspondiente al ramo 33, se prevé la asignación de 18 mil 900 millones de pesos para financiar proyectos específicos como educación, salud, infraestructura social y seguridad pública. Según el análisis, esto implica una reducción real de 10.3 por ciento con respecto a 2025.