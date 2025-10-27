Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 38

Con la finalidad de “reconstruir la izquierda progresista y democrática” desde el ámbito local, se formó el Bloque Nacional de Partidos Locales del PRD, integrado por las dirigencias de la Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Morelos, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala y Oaxaca.

De acuerdo con la dirigencia local del PRD, se trata de una nueva etapa de reorganización, unidad y visión, a fin de recuperar la presencia en todo el país, “sin sumisión”, y con la determinación de recuperar gobiernos.

El encuentro realizado en las instalaciones de Expo Reforma concluyó con la aprobación de un posicionamiento político llamado Unificación y agenda progresista, en el que se establecen los ejes prioritarios del trabajo conjunto: democracia y estado de derecho, economía para la igualdad, estado de bienestar social, seguridad y pacificación, igualdad sustantiva y soberanía nacional.