Lunes 27 de octubre de 2025, p. 38
Con la finalidad de “reconstruir la izquierda progresista y democrática” desde el ámbito local, se formó el Bloque Nacional de Partidos Locales del PRD, integrado por las dirigencias de la Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Morelos, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala y Oaxaca.
De acuerdo con la dirigencia local del PRD, se trata de una nueva etapa de reorganización, unidad y visión, a fin de recuperar la presencia en todo el país, “sin sumisión”, y con la determinación de recuperar gobiernos.
El encuentro realizado en las instalaciones de Expo Reforma concluyó con la aprobación de un posicionamiento político llamado Unificación y agenda progresista, en el que se establecen los ejes prioritarios del trabajo conjunto: democracia y estado de derecho, economía para la igualdad, estado de bienestar social, seguridad y pacificación, igualdad sustantiva y soberanía nacional.
Por otra parte, el partido Morena en la Ciudad de México reportó la afiliación de un millón de personas, informó su dirigente local, Héctor Díaz Polanco.
El morenista destacó que el proceso de afiliación y de constitución organizativa “va muy bien”, pues la meta original de afiliación de este año era de 800 mil personas. Además, se han constituido 3 mil 187 comités seccionales de 5 mil proyectados.
Ahora, informó Díaz Polanco, se hará un acercamiento con la militancia mediante foros, asambleas y de consulta directa.