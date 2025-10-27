Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. 38

Un hombre murió luego de ser sometido por personal de seguridad del estadio Olímpico Universitario, al término del partido entre Cruz Azul y Monterrey el sábado por la noche.

De acuerdo con un comunicado de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el hombre, en aparente estado de ebriedad, agredió verbal y físicamente al personal de seguridad, lo que derivó en que fuera sometido por los elementos para entregarlo a las autoridades correspondientes.

Durante su traslado, el aficionado sufrió un desvanecimiento, por lo que se solicitó apoyo de paramédicos, quienes a pesar de los intentos por reanimarlo, fue declarado sin signos vitales.

Reportes señalan que el incidente ocurrió pasadas las 23:30 horas, cuando concluyó el encuentro. El hoy occiso fue identificado como Rodrigo Mondragón.

La UNAM informó que solicitó la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia capitalinas para investigar los hechos y deslindar responsabilidades del personal que participó en la detención.

Señaló que hasta el momento cuatro personas se encuentran bajo investigación del Ministerio Público, mientras se recaban pruebas para esclarecer lo ocurrido