F

inalmente, en la reunión de Malasia, Lula declaró abiertamente que se siente muy bien y que se presentará a un cuarto mandato.

¿Por qué Lula busca otro mandato?

En primer lugar, como él mismo ha reiterado, para evitar que la derecha vuelva a gobernar Brasil. El hecho de haber derrotado a todos los posibles candidatos rivales refuerza la idea de que su candidatura tiene cada vez más posibilidades de ganar y obtener un cuarto mandato.

Esto significaría continuar con los programas que ha estado desarrollando, incluso sin mayoría en el Congreso, y que han caracterizado a todos los gobiernos del PT. Sobre todo, las políticas sociales son una prioridad, como forma de resistencia y para combatir el neoliberalismo.

En lugar de ajustes fiscales, las políticas sociales son una prioridad. Con ellas, el gobierno de Lula ha logrado aliviar relativamente el problema más grave de Brasil: ser el país más desigual del continente más desigual del mundo. Desigualdades sociales, sobre todo, pero también desigualdades regionales.

Este es, sin duda, el gobierno de Lula que implementa más políticas sociales, con nuevas modalidades, no sólo de carácter social, sino también de género, regionales y otros aspectos.

Pero lo que aún persiste como un fuerte elemento del neoliberalismo es la presencia del capital financiero en su forma especulativa. Este capital no produce bienes ni empleos, y se nutre de altas tasas de interés.

Este ha sido un problema que el propio Lula ha abordado, como lo hizo recientemente. No tiene sentido, con la inflación bajo control este año y pronósticos favorables para el próximo, mantener la tasa de interés del 15 por ciento.

Es cierto que el mandato de Galípolo continuará durante algún tiempo. Y que los gobiernos anteriores del PT combinaron una política de desarrollo económico con un presidente del Banco Central más centrado en controlar la inflación.

Pero esta diferencia nunca se ha convertido en una contradicción, en la que la economía podría –y debería– crecer a tasas más altas, pero no lo hace, frenada por las altas tasas de interés.

Es probable que este problema persista durante la primera parte del probable cuarto mandato de Lula. Pero es necesario abordarlo para lograr una solución positiva.

Lula comprendió hace tiempo que los gobiernos del Partido de los Trabajadores deben asumir la responsabilidad de controlar la inflación. Por un lado, porque la inflación grava los salarios de los trabajadores, quienes tienen menos poder adquisitivo a mediados de mes si la inflación erosiona sus salarios.