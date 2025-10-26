S

ervando Teresa de Mier, uno de los principales protagonistas en el surgimiento de la nación mexicana, nació el 18 de octubre de 1763 en Monterrey, entonces parte de la provincia del Nuevo Santander. Cursó sus primeros estudios en Monterrey y a los 16 años se trasladó a la Ciudad de México para cursar la carrera eclesiástica. En la Real y Pontificia Universidad de México se doctoró en Teología en 1792. Ingresó a la orden de los dominicos en 1792, donde dio clases de filosofía.

Fray Servando era un gran orador. Sus sermones ganaron fama. El 12 de diciembre de 1794, su vida daría un giro cuando pronunció un famoso sermón en la Colegiata de Guadalupe, en donde expuso una interpretación muy polémica de la imagen de la Virgen morena. Fray Servando afirmó que la imagen de la virgen no se había impreso en la tilma del indio Juan Diego, sino en la capa de Santo Tomás. Éste la había protegido de la idolatría de los indígenas, que la maltrataron y querían borrar, hasta que en 1531 la entregó a Juan Diego para que se la enseñara al arzobispo Zumárraga pidiendo se le erigiera un templo en el Tepeyac. La imagen era una pintura de los primeros años del cristianismo. Otra afirmación temeraria del fraile fue que Quetzalcóatl, el famoso rey dios tolteca, era en realidad el apóstol Santo Tomás, quien había llegado a América a predicar la fe cristiana.

Ese sermón provocó un escándalo en la Iglesia. Se infería que la evangelización de los frailes en la Nueva España en el siglo XVI, la principal justificación de la conquista, no era la primera, sino la segunda. Los habitantes indígenas habían conocido por primera vez la doctrina cristiana a través de un apóstol en el siglo I y no por los conquistadores en el XVI. De inmediato se le inició un proceso eclesiástico por herejía, y se le suspendió de predicar y confesar. Fue condenado por la Inquisición a 10 años de prisión en el monasterio de Nuestra Señora de las Caldas, en Cantabria, pero antes estuvo preso dos meses en San Juan de Ulúa.

Fray Servando escapó del monasterio y se dirigió a Burgos. Luego se trasladó a París, donde conoció a Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, con quien puso una escuela de idiomas. En 1802 se trasladó a Italia, donde solicitó su baja como fraile. Regresó a Madrid en 1803, donde fue aprehendido por sus actividades subversivas y recluido en la prisión de Los Toribios, en Sevilla. Nuevamente escapó y se dirigió a Lisboa en 1805, donde permaneció tres años.

En 1808, Napoleón Bonaparte invadió España y depuso al monarca español. El pueblo ibérico se levantó en armas contra los franceses. Servando se unió a la lucha de liberación española en Valencia, pero fue capturado y apresado en Zaragoza. Otra vez se fugó y se trasladó a Cádiz. Ahí pudo observar los debates de los diputados de las Cortes y reafirmó su convicción de independizar a la Nueva España.