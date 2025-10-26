Arturo Sánchez Jiménez

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 6

Mientras el auditor David Colmenares Páramo presentaba esta semana los avances de la fiscalización de 2024, diputados de la Comisión de Vigilancia exigieron agilizar la resolución de las irregularidades de cuentas públicas anteriores.

El Informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, con corte al 31 de marzo de 2025 –el más recientemente publicado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)–, revela la magnitud del reto: hasta esa fecha, 4 mil acciones preventivas y correctivas emitidas por la ASF derivadas de las presuntas irregularidades detectadas en las cuentas públicas 2018-2023 estaban en la Dirección General de Investigación (DGI) de la ASF, en espera de que se determinara la siguiente etapa de su proceso de seguimiento.

Entre estos casos están, por ejemplo, algunos relacionados con la trama de corrupción descubierta por la ASF en Segalmex. De acuerdo con el Sistema Público de Consulta de Auditorías, decenas de acciones derivadas de las auditorías aplicadas a Segalmex, correspondientes a las cuentas públicas 2019 y 2020 –cuando se descubrió la trama de corrupción–, continúan a la fecha en la DGI.