▲ La Presidenta inauguró el plantel de la Universidad Rosario Castellanos en Chalco; anunció 10 más para municipios del oriente del estado de México. Foto Presidencia

Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 3

Chalco, Méx., Al inaugurar la tercera Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en esta entidad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó su compromiso de abrir por lo menos 350 mil espacios de educación superior durante su sexenio.

“Para que 55 por ciento de los jóvenes tengan acceso a la universidad hacen falta un millón de espacios más; o sea, son 2 millones para que todos los que desearan estudiar tuvieran esa posibilidad”, afirmó, sin dejar de reconocer que hay quienes a los 18 años deciden quedarse sólo con estudios de preparatoria.

Ayer se comprometió a que en cada uno de los 10 municipios de la zona oriente de este estado habrá por lo menos un plantel de la UNRC.

Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, dijo que el plantel inaugurado –que inició clases en septiembre pasado– ha sido todo un éxito, porque la demanda fue superior. Tiene capacidad para mil estudiantes y se inscribieron cinco veces más. De manera que 4 mil jóvenes estudian en línea.

La Presidenta aseveró que habrá más planteles universitarios, después de que “durante muchos años –en el periodo neoliberal– en México se abandonó la educación. Se crearon algunos politécnicos , pero las universidades dejaron de construirse”, entre otras razones porque tenían la visión de que la educación “era una mercancía, y que había que pagar para poder tener acceso”.

También resaltó que había rechazados, con el “falso” argumento de que no pasaron el examen.

Pero, sostuvo, es “obligación del Estado proveer la educación”, como lo establece el artículo tercero constitucional. Todos los jóvenes mexicanos tienen derecho a estudiar; “por eso vamos a hacer más preparatorias y más universidades para que realmente sea un derecho del pueblo de México”.