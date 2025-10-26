▲ Ofrenda de Día de Muertos montada por la asociación Calaca, expuesta en el Humboldt Forum para compartir esta fiesta mexicana en Alemania. Foto Alia Lira Hartmann

N

o podría pensarse en un lugar más privilegiado en Alemania para mostrar la mayor tradición mexicana: el Día de Muertos. El Humboldt Forum, un centro cultural de talla internacional, de 30 mil metros cuadrados en lo que era el antiguo Palacio Real en el corazón de la capital alemana, se viste de colores del 31 de octubre al 2 de noviembre para celebrarlo. Al visitante le espera un programa que incluye arte, música, teatro, representaciones, muestra gastronómica y fotográfica, así como de artesanías.

Inundan este enorme lugar el papel picado, los más variados motivos del Día de Muertos: catrinas, gigantes parejas de esqueletos, puestos de comida, bebidas (incluso pulque) y una espectacular ofrenda de 40 metros cuadrados donde el visitante puede participar colocando veladoras o la foto de sus deudos.

Para cualquier alma mexicana en tierras alemanas resulta una experiencia que desborda los sentidos al confrontarse a este enorme y privilegiado espacio con una impactante oferta para todas las edades. El programa fue conceptualizado en colaboración con Calaca, asociación fundada en 1995 en Berlín que realiza diferentes proyectos artísticos de teatro, música, danza y gastronomía, entre otras disciplinas.

Este año cumple tres décadas de fundación, ha logrado consolidarse como una asociación sociocultural de gran peso y marca un ejemplo a seguir para otras formaciones socioculturales latinoamericanas. Se concibe como un punto de encuentro interdisciplinario para el intercambio y la convivencia intercultural en Berlín, que también integra a miembros de distintas edades.