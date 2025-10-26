▲ Se espera que el presidente de Estados Unidos sostenga un encuentro crucial con su contraparte de China, Xi Jinping, durante su gira por Asia. Foto Afp

sistimos a un superestratégico “juego de poder” de las 3 superpotencias EU/Rusia/China –a las que se puede agregar India– con sus respectivos posicionamientos en el tablero de ajedrez global que subsume jugadas locales y regionales que se afectan una a otra ¡Se trata de un magno juego global con movimientos en cada uno de sus rincones con impactos regionales y globales!

Al diferimiento espectacular de la Cumbre de Budapest por Trump con Putin (http://bit.ly/4o2UGuB), siguió la resurrección de su otra Cumbre con Xi en Sudcorea que se mantuvo en suspenso.

Al unísono, Trump rehusó entregar los letales misiles de largo alcance Tomahawk a Ucrania mediante su compra por la cada vez más bélica Comisión Europea que jefatura la amazona alemana Ursula von der Leyen, que pretendía emplear en forma ominosa 190 mil millones de euros de los capitales rusos secuestrados en Bruselas (http://bit.ly/4npzuho).

Trump desea obligar a un cese el fuego entre Rusia y Ucrania en la línea del frente de batalla que NO conviene a Moscú cuando el ejército ruso está a punto de cerrar el cerco a la ciudad logística de Pokrovsk que significaría la captura de todo el Donbás . No hay avance tangible en la agudización de la escalada militar, ni de EU ni de la Unión Europea, salvo amenazas de entrega de misiles de largo alcance a Ucrania por Gran Bretaña y Francia, las únicas 2 potencias nucleares europeas, de lo que se ha deslindado el mismo Trump (http://bit.ly/4oIwUUN).

La parte inesperada cuan feroz de Trump fue su imposición de sanciones contra dos empresas gigantes rusas de petróleo –Rosneft y Lukoil– que, de paso, prohibirían las importaciones de crudo de China e India –el rotativo monárquico The Times desinforma que ya aceptaron Beijing y Delhi–. Columnistas británicos han llegado hasta a engañar que China vuelve a traicionar a Rusia –en repetición cuando Mao Zedong abandonó al soviético Nikita Khrushchev para conciliarse con la dupla Nixon-Kissinger–.

Ni China ni India han aceptado oficialmente las sanciones petroleras de Trump contra Rusia. Putin asentó que las sanciones no impactarán “significativamente” a Moscú, mientras el rublo se ha revaluado asombrosamente.

El 25 de octubre se escenificó un encuentro en Miami entre Steve Witkoff, enviado especial de Trump, y el asesor de Putin, Kirill Dmitriev (http://bit.ly/3L0kZTL), cuyo resultado impactará en el juego global de las 3 superpotencias.

En el cronograma superestratégico del 24 al 29 de octubre aflorarán los nuevos posicionamientos de las 3 superpotencias (sin perder de vista a India), cuando desde el 24 arrancaron las cruciales negociaciones comerciales en Kuala Lumpur entre EU –con su polémico secretario del Tesoro, Scott Bessent, (en serios problemas por su alocado “apoyo” al alienado argentino Milei)– y China, con el vicepremier He Lifeng, quienes buscarían una “pausa estratégica” que pudiera incluir un alivio limitado de las tarifas hiperbólicas en medio de la guerra de chips/tierras raras y así evitar la “escalada de guerra comercial (http://bit.ly/3KZUwpl)”.