El honor de la ONU ha sido mancillado, opina

M

uy interesante fue la colaboración de antier de Peter Grohmann para La Jornada acerca de México y la ONU. En ella hace un repaso de la participación de nuestro país en ese importante organismo, sin embargo, me gustaría comentar que hoy vemos a la ONU severamente dañada.

El gobierno de Estados Unidos, acostumbrado a dejar a un lado las decisiones del organismo internacional, una vez más se ha atrevido a atentar contra la seguridad mundial en dos sentidos: por un lado, ser cómplice de Netenyahu en el genocidio en Palestina y, por otro, lanzar amenazas intervencionistas y de guerra abierta a dos naciones hermanas latinoamericanas, Venezuela y Colombia, por el hecho de no coincidir con las políticas del magnate estadunidense.

Todo esto con muchas naves, algunas armadas con misiles nucleares, lo cual viola precisamente El Tratado de Tlatelolco en torno a la no proliferación y presencia de armas nucleares en la región de Centro y Sudamérica.

El hecho de que Netanyahu y Trump no respeten las resoluciones del organismo para detener el genocidio en Gaza, en contra de la voluntad de millones de personas, ha sido un desafío a la paz mundial. Tristemente, el honor de la ONU ha sido mancillado por estos personajes.

Ignacio Hernández Saldívar

Matar a narcos, un acto que Trump deberá asumir penalmente

Muy bien, muy bien, señor Trump, que mate narcos, pero ¿qué cree?, que es ilegal hacerlo sin juzgarlos previamente; sólo un jurado lo permite en algunas estados de ese país. Sume usted puntos a esa infinita, desbordante e inadmisible responsabilidad penal que en algún momento de su existencia deberá asumir junto con los agravios que comete día a día en contra de su pueblo y de los migrantes.

José Lavanderos

Nuevo libro de Sheinbaum: “un diario de trabajo extenuante”

Revisé el reciente libro publicado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Diario de una transición histórica. No se trata de una prosa poética, más bien es un diario de trabajo con el que la Presidenta refrenda ampliamente lo que ha señalado, es decir, que dedicará su vida al servicio de la patria.

Asimismo, hace un reconocimiento al trabajo y las aportaciones que le mostró el ex presidente López Obrador. Reitero, se trata de un diario de trabajo extenuante e histórico, desde que ella fue declarada presidenta electa.

Antonio Modesto Inclán Chávez

Presidente de EU acelera un nuevo orden multipolar

La barbarie baja la cabeza apenada ante la extrema estupidez; instinto y razón piden asilo a la locura; la sentencia y ejecución dan indulto al patíbulo, y la poesía maldita lo intenta de nuevo a la ruleta rusa; el verdugo se declara inocente y la muerte amaga con suicidio.