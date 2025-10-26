El honor de la ONU ha sido mancillado, opina
uy interesante fue la colaboración de antier de Peter Grohmann para La Jornada acerca de México y la ONU. En ella hace un repaso de la participación de nuestro país en ese importante organismo, sin embargo, me gustaría comentar que hoy vemos a la ONU severamente dañada.
El gobierno de Estados Unidos, acostumbrado a dejar a un lado las decisiones del organismo internacional, una vez más se ha atrevido a atentar contra la seguridad mundial en dos sentidos: por un lado, ser cómplice de Netenyahu en el genocidio en Palestina y, por otro, lanzar amenazas intervencionistas y de guerra abierta a dos naciones hermanas latinoamericanas, Venezuela y Colombia, por el hecho de no coincidir con las políticas del magnate estadunidense.
Todo esto con muchas naves, algunas armadas con misiles nucleares, lo cual viola precisamente El Tratado de Tlatelolco en torno a la no proliferación y presencia de armas nucleares en la región de Centro y Sudamérica.
El hecho de que Netanyahu y Trump no respeten las resoluciones del organismo para detener el genocidio en Gaza, en contra de la voluntad de millones de personas, ha sido un desafío a la paz mundial. Tristemente, el honor de la ONU ha sido mancillado por estos personajes.
Ignacio Hernández Saldívar
Matar a narcos, un acto que Trump deberá asumir penalmente
Muy bien, muy bien, señor Trump, que mate narcos, pero ¿qué cree?, que es ilegal hacerlo sin juzgarlos previamente; sólo un jurado lo permite en algunas estados de ese país. Sume usted puntos a esa infinita, desbordante e inadmisible responsabilidad penal que en algún momento de su existencia deberá asumir junto con los agravios que comete día a día en contra de su pueblo y de los migrantes.
José Lavanderos
Nuevo libro de Sheinbaum: “un diario de trabajo extenuante”
Revisé el reciente libro publicado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Diario de una transición histórica. No se trata de una prosa poética, más bien es un diario de trabajo con el que la Presidenta refrenda ampliamente lo que ha señalado, es decir, que dedicará su vida al servicio de la patria.
Asimismo, hace un reconocimiento al trabajo y las aportaciones que le mostró el ex presidente López Obrador. Reitero, se trata de un diario de trabajo extenuante e histórico, desde que ella fue declarada presidenta electa.
Antonio Modesto Inclán Chávez
Presidente de EU acelera un nuevo orden multipolar
La barbarie baja la cabeza apenada ante la extrema estupidez; instinto y razón piden asilo a la locura; la sentencia y ejecución dan indulto al patíbulo, y la poesía maldita lo intenta de nuevo a la ruleta rusa; el verdugo se declara inocente y la muerte amaga con suicidio.
La paranoia mundial cierra ojos y oídos ante la próxima ocurrencia y capricho del imperialista Donald Trump, quien no se da cuenta que el control que trae en las manos para jugar a la guerra y a la muerte con el mundo hace mucho ya no es el más poderoso.
Veámos: ha dejado colgados, in passe, al fascismo sionista israelí, continuado el genocidio en Gaza y dejado casi en el olvido a su arlequín ucranio, al que parece se lo llevó un perro en el hocico.
Con esto, pretende trasladar la lucha por la hegemonía bélicoeconómica, intensificando su agresión a Nicolás Maduro para apoderarse de la primera reserva petrolera mundial, y con el colombiano Gustavo Petro, que le tapa el hocico a cada rato.
Así, seguro, la crisis interna se le revienta cual olla de presión, igual que a títeres de Argentina y Ecuador, lo que obliga a una respuesta –al unísono– latinoamericana caribeña, apuntalada por Rusia y China al acecho.
Trump, sin pretenderlo, acelera un nuevo orden multipolar y firma el epitafio imperialista yanqui.
¡Es inédito!
Ismael Cano Moreno
Invitaciones
¡No dejemos de hablar del genocido en Gaza!
No dejemos de hablar de Palestina; no permitamos que el sionismo israelí siga masacrando a todo un pueblo, incumpliendo el alto el fuego, frente a la impasibilidad y complicidad de los poderosos de este mundo: gobiernos y empresarios.
Los pueblos tenemos que parar con nuestra presencia este genocidio.
¡Los niños de Gaza se abrazan, no se matan!
Iriana de la Vega, Guillermina Torres, Mónica Soto, Norma Mendoza, Silvia Ramos, Alberto Escalante, María Elena Chávez Josefina Mena, Columba Jiménez, Pablo Moctezuma, Carlos Luna, Leonardo García, José Librado, Arturo Escobedo, Arturo Hurtado, Francisco Rosas, Javier Bautista, Ignacio Hernández, Benjamín Ortiz, Rogelio Rueda y Gilberto García
