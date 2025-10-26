Afp, Europa Press y Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 19

Al Rayyan., El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió ayer con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y el primer ministro catarí, Mohammed bin Abdulrahman, a bordo del Air Force One durante una escala en su viaje hacia Asia, donde se congratularon por el trabajo que hicieron juntos para lograr “un Medio Oriente seguro”, al tiempo que Doha afirmó que enviaría tropas de paz a Gaza en caso de ser necesario.

Trump amenazó una vez más a Hamas con “tomar medidas” si no devuelve rápidamente los restos de todos los rehenes, mientras el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, advirtió que no descansará hasta que esto ocurra, durante una reunión con familiares de los cautivos al terminar su visita a Tel Aviv.

Los líderes cataríes abordaron el avión presidencial estadunidense cuando aterrizó para reabastecer combustible en la base aérea de Al Udeid, cerca de Doha, que es el cuartel general de las fuerzas militares de la Casa Blanca en la región, que alberga miles de efectivos.

“Expresamos agradecimiento, tienen un Medio Oriente seguro en este momento y lo mantendrán así por mucho tiempo”, aseguró Trump al dirigirse a ambos líderes y señaló –mientras estaba sentado junto a ellos– que Qatar enviaría tropas de paz a Gaza si fuera necesario.

El magnate añadió que los esfuerzos para estabilizar Gaza avanzan, a la vez que amenazó al movimiento islamita: “Tendrá que empezar a devolver los cuerpos de los rehenes fallecidos, incluidos dos estadunidenses, rápidamente, o los demás países involucrados en esta gran paz tomarán medidas”.