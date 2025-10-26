▲ Bajo la consigna de vivo se lo llevaron, ¡vivo lo queremos!, familiares y amigos del duranguense Carlos Emilio, desaparecido en un centro nocturno en la zona turística de Mazatlán, realizaron una marcha por la avenida Del Mar para exigir su pronta aparición. Cientos de personas con vestimenta blanca respaldaron la protesta pacífica encabezada por la madre de Carlos, quien terminó afuera del antro Terraza Valentinos, ubicado en el área dorada del puerto, a donde acudió su hijo el pasado 5 de octubre a festejar su cumpleaños, pero de donde ya no se le vio salir. Foto Irene Sánchez