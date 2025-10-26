Domingo 26 de octubre de 2025, p. 22
Tepeji Del Río, Hgo., Tania Valdez Cuéllar, presidenta municipal de Tepeji del Río, teme por su vida tras haber recibido amenazas directas y mensajes de intimidación por presuntos grupos criminales.
La edil morenista dijo que cuenta con protección de la Guardia Nacional y una patrulla de la policía municipal que la acompañan en sus traslados; sin embargo, a cinco días del asesinato del alcalde de Pisaflores, el pevemista Miguel Bahena Solórzano, su temor aumentó. Confirmó que ya solicitó custodia adicional a la Procuraduría de Justicia del Estado.
La tensión en Tepeji del Río se intensificó a principios de octubre, cuando un grupo armado atacó a un policía local en una gasolinera y colocó mantas con amenazas y acusaciones contra la alcaldesa, a quien exigió cumplir presuntos “acuerdos”.
En respuesta, el gobierno estatal encabezado por Julio Menchaca decidió reintegrar al municipio al mando coordinado de Seguridad Pública de Hidalgo, con el propósito de reforzar las operaciones policiales y contener la escalada de violencia.
Sin festejos del Xantolo
Luego del homicidio del presidente municipal, Miguel Bahena, el ayuntamiento de Pisaflores anunció la suspensión de los festejos del Xantolo o Día de Muertos.
La celebración tiene gran arraigo en las localidades de la Sierra y Huasteca hidalguense. Desde la Colonia se realiza entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre al colocar ofrendas y rituales de indígenas.