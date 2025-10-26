Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 22

Tepeji Del Río, Hgo., Tania Valdez Cuéllar, presidenta municipal de Tepeji del Río, teme por su vida tras haber recibido amenazas directas y mensajes de intimidación por presuntos grupos criminales.

La edil morenista dijo que cuenta con protección de la Guardia Nacional y una patrulla de la policía municipal que la acompañan en sus traslados; sin embargo, a cinco días del asesinato del alcalde de Pisaflores, el pevemista Miguel Bahena Solórzano, su temor aumentó. Confirmó que ya solicitó custodia adicional a la Procuraduría de Justicia del Estado.

La tensión en Tepeji del Río se intensificó a principios de octubre, cuando un grupo armado atacó a un policía local en una gasolinera y colocó mantas con amenazas y acusaciones contra la alcaldesa, a quien exigió cumplir presuntos “acuerdos”.