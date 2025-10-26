▲ Integrantes de la Cooperación Comunitaria y el Consejo Indígena y Mestizo para el Desarrollo Rural y Ambiental del puerto, realizaron un mapeo con un sistema integral de riesgos en la comunidad de Cacahuatepec, Guerrero. Foto Héctor Briseño

Héctor Briseño

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 21

Acapulco, Gro., A dos años de la devastación que provocó el huracán Otis en Acapulco, habitantes de los Bienes Comunales de Cacahuatepec y organizaciones sociales elaboraron un mapa de amenazas y vulnerabilidades climatológicas de los poblados asentados en las cercanías al río Papagayo con el fin de contar con un sistema de gestión integral de riesgos, a partir del cual puedan tomar decisiones de siembra de milpas agroecológicas, reconstrucción de viviendas y necesidades en general de sus habitantes.

El mapeo lo realizaron de manera colectiva e incluye un diagnóstico de las inundaciones provocadas por el huracán John, el cual ocasionó lluvias torrenciales del 23 al 27 de septiembre de 2024, en plena etapa de reconstrucción después de Otis, que destruyó el puerto el 25 de octubre de 2023.

En los poblados de El Cantón, Cacahuatepec, El Carrizo y Cruces de Cacahuatepec, en la zona rural de Acapulco, señalaron amenazas, vulnerabilidades, pérdida de parcelas por inundación o por viento, casas afectadas, merma de la tierra, puntos de refugio y caminos de salida.

La mañana de ayer, vecinos de Cacahuatepec e integrantes de la agrupación Cooperación Comunitaria recorrieron Cruces de Cacahuatepec y El Carrizo para conocer los baños secos (en los que se utilizan cenizas y arena), milpas, cocinas y estufas ahorradoras de leña, y una vivienda reconstruida con material de la región en el último año, además de un vivero adaptado a unos pasos del embarcadero El Fraile.

En una de las casas restauradas de Cruces de Cacahuatepec, los asistentes exigieron justicia por el asesinato del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz, atacado a balazos el 18 de abril pasado y quien murió siete días después.

En representación de Cooperación Comunitaria, Isadora Hastings García, señaló que si bien había un trabajo en Cacahuatepec a raíz del paso de Otis, el liderazgo de Suástegui Muñoz permitió fortalecer los proyectos con las comunidades, responder ante la emergencia y realizar una serie de diagnósticos.

Expresó que “Otis trajo mucha tristeza, pero también esperanza. No sólo dejó destrucción, ayudó a visibilizar la desigualdad de los efectos de la crisis climática y el abandono en que viven las comunidades”.