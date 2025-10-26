Más de 182 mil alumnos acudirán a lugares seguros
Domingo 26 de octubre de 2025, p. 20
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que 182 mil 610 alumnos de 2 mil 442 escuelas de todos los niveles educativos en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, entidades afectadas por las lluvias de hace más de dos semanas, ya pueden tomar clases de manera presencial, “en lugares seguros, sanitizados y aptos para que regresen a sus labores".
El secretario del ramo, Mario Delgado Carrillo, indicó que esta meta se logró con la aplicación de una estrategia integral para restablecer las actividades en todos los planteles perjudicados por las inundaciones.
Detalló que 26 mil 105 estudiantes de 229 escuelas de educación básica, media superior y superior seguirán tomando sus clases en línea, con lo que se da continuidad a sus aprendizajes sin poner en riesgo su integridad.
Entornos saludables
El funcionario federal indicó que el plan contempla tres etapas. En la primera se realiza el desazolve de coladeras, limpieza profunda de patios, salones y áreas comunes, así como la desinfección de tinacos y cisternas, con el objetivo de garantizar entornos saludables y seguros para estudiantes, docentes y personal administrativo, especialmente en zonas afectadas por las precipitaciones recientes.
Detalló que, en la segunda etapa, ya en marcha, se lleva a cabo la reposición de mobiliario escolar, incluyendo computadoras, útiles, muebles de aula, material de laboratorio y equipos didácticos, con el propósito de restablecer plenamente las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje.
Finalmente, en la tercera etapa se atenderán las escuelas que presenten daños mayores, con la reparación o reconstrucción de bardas, reposición de techumbres o columnas colapsadas. Acciones, dijo, que se realizarán con los fondos del seguro institucional de Agroasemex, que asciende a 3 mil 200 millones de pesos.