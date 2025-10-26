De La Redacción.

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 20

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que 182 mil 610 alumnos de 2 mil 442 escuelas de todos los niveles educativos en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, entidades afectadas por las lluvias de hace más de dos semanas, ya pueden tomar clases de manera presencial, “en lugares seguros, sanitizados y aptos para que regresen a sus labores".

El secretario del ramo, Mario Delgado Carrillo, indicó que esta meta se logró con la aplicación de una estrategia integral para restablecer las actividades en todos los planteles perjudicados por las inundaciones.

Detalló que 26 mil 105 estudiantes de 229 escuelas de educación básica, media superior y superior seguirán tomando sus clases en línea, con lo que se da continuidad a sus aprendizajes sin poner en riesgo su integridad.

Entornos saludables

El funcionario federal indicó que el plan contempla tres etapas. En la primera se realiza el desazolve de coladeras, limpieza profunda de patios, salones y áreas comunes, así como la desinfección de tinacos y cisternas, con el objetivo de garantizar entornos saludables y seguros para estudiantes, docentes y personal administrativo, especialmente en zonas afectadas por las precipitaciones recientes.